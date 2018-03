Côte d'Ivoire, transport urbain : La Sotra conclut un accord pour 450 nouveaux autobus

Ce, pour la livraison à la Sotra, au cours de cette année, de 450 autobus neufs dont 50 articulés et des bus à gaz. Le présent accord de financement, d’un montant d’un peu plus de 59 milliards de FCfa, porte également la signature de Jean Nyvit, le directeur général de la banque Csob (Banque commerciale tchécoslovaque, Ndlr) qui financera l’acquisition des bus.



Pour le ministre Adama Koné, « nous sommes à l’aboutissement d’un processus qui permettra à la Sotra de bien mener sa mission de transport public. Les prochains autobus qui viendront permettront d’améliorer significativement les services de la société d’État et de décongestionner les transports à Abidjan. Et ce, dans la vision du chef de l’État de faire d’Abidjan une ville plus attractive et plus dynamique ». Le ministre a traduit la satisfaction et la gratitude du gouvernement à l’endroit de la banque tchèque pour sa confiance placée en la Côte d’Ivoire.



Il a également félicité son collègue Amadou Koné et le directeur général de la Sotra, Méité Bouaké, pour la bonne conduite des négociations jusqu’à cette dernière étape à la suite de laquelle les livraisons des bus vont débuter. Le ministre Amadou Koné a précisé que la livraison des 450 autobus se fera au cours de l’année...