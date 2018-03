Couple: combien de temps faut-il attendre avant de dire «je t’aime»?

Difficile de savoir quand est le bon moment pour déclarer son amour à son petit ami ou sa petite amie. Est-ce trop tôt? Est-ce qu'il / elle rendra la faveur?



Pour aider les clients à se faire une idée, le site britannique Matress Online, spécialisé dans la vente de matelas, a analysé les habitudes des couples dans leur chambre. Par exemple, le site a sondé un échantillon de 1 000 Britanniques pour savoir combien de temps ils ont attendu avant de dire «Je t'aime».



Résultat? Plus de la moitié des personnes interrogées (hommes et femmes confondus) disent attendre trois mois ou plus avant que la carapace soit complètement abandonnée (56% des femmes contre 52% des hommes).



Un autre fait saillant est que le tiers des femmes interrogées disent attendre un à trois mois pour exprimer leurs sentiments. Enfin, et c'est probablement le plus surprenant, il ressort de cette enquête que les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes de déclarer haut et fort leur amour au début d'une relation. 5% d'entre eux pensent qu'une semaine suffit, contre 2% pour les femmes. De toute évidence, il n'est jamais trop tôt ...



(avec glamour)