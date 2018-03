Couple pas de précipitation ! : 4 questions à se poser avant de rompre

1. Pourquoi est-ce que je pense à la rupture ?



Quand on commence à envisager la rupture, on a souvent l’impression qu’il s’agit de la seule solution. Pourtant, il est important de s’interroger sur les raisons qui nous poussent à penser à cette séparation, car celle-ci ne doit pas être mue seulement par des émotions. Et pour cause : être esclave de ses émotions, ne vivre qu’à travers elles, c’est prendre le risque de ne jamais trouver la stabilité que l’on recherche. Une telle décision doit donc être bien réfléchie et appuyée par la raison.



Pour étayer cette réflexion, on peut également se poser les questions suivantes : ai-je conscience des répercussions que cette rupture pourrait avoir sur moi, mais aussi sur mes enfants/ma famille ? Suis-je prête à assumer les blessures que cela peut causer ?



2. Nos problèmes ont-ils des solutions ?



Pas facile de faire face à une crise conjugale. Mais avant de prendre la décision de rompre, il est essentiel de se demander s’il existe une autre issue. Pour cela, il faut être conscient que tous les couples sont confrontés à des problèmes et que la vie à deux n’est pas rose tous les jours.



Cette mise en perspective est nécessaire, même si l’on a la sensation que la séparation ne sera que bénéfique. Combien de personnes réalisent - trop tard - qu’elles ont fait une erreur en quittant leur conjoint ? Avant d’en arriver là, il faut se demander si l’on a tout essayé pour sauver son couple.



Si l’on est dans l’impasse face à cette question, solliciter son entourage pour obtenir des conseils et du soutien est utile. Il peut également être judicieux de faire appel à un psychologue, un psychothérapeute ou encore un conseiller conjugal, qui saura nous guider et nous aider à trouver des réponses.



3. Est-ce que je me suis remise en question ?



Quand on est en couple, on a tendance à demander à l’autre de faire des efforts et il arrive que ce dernier ne veuille pas ou ne parvienne pas à répondre à nos attentes. Mais ces attentes sont-elles réalistes ? On ne peut pas demander à notre conjoint d’être tel que l'on voudrait qu’il soit, c’est-à-dire à notre image, car ce dernier a des qualités que nous n’avons pas, et vice-versa.



Avant de lui faire des reproches, s’est-on déjà remise en question ? Les efforts ne vont pas uniquement dans un sens et prendre conscience de cela peut donner une nouvelle impulsion au couple. Lorsque l’on travaille sur soi-même et que l’on change, on contraint l’autre à s’adapter à notre nouveau fonctionnement et donc à évoluer également.



4. Qu’est-ce que l’autre m’apporte ?



Il est parfois difficile de savoir si l’amour est toujours présent au sein du couple. Pour avoir l’esprit clair, il est donc préférable de s’interroger sur notre degré d’attachement à l’autre et sur ce qu’il nous apporte. Qu’a-t-on construit ensemble ?



Qu'est-ce qui nous a fait grandir mutuellement ? Suis-je prête à y renoncer ? Un tel bilan permet d’identifier les points à changer pour tenter de raviver la flamme : être plus à l’écoute des envies et des rêves de l’autre, changer le quotidien pour casser la routine, s’ouvrir vers l’extérieur pour mettre de l’oxygène dans son couple ou encore prendre de la distance pour mieux se retrouver.



