Crise d'Avc de Guéhi Vêh, en plein tournage de 'Faut pas facher': De graves révélations sur le comédien

Le comédien de la série télévisée de la première chaîne de la Rti, ''Faut pas fâcher'', Guéhi Vêh, vit des moments difficiles depuis quelques jours.Paralysé à la suite d'un Accident vasculaire cérébral (Avc), celui que ses fans ont surnommé ''Le Louis de Funès ivoirien'', est financièrement à bout de souffle. Pis, l'artiste n'a aucune couverture d'assurance maladie. Ce qui complique sa situation car, il lui faut une assistance particulière dans son traitement, pour une meilleure rééducation. Une situation que lui impute le comédien-humoriste, Kouya Gnépa alias Gbi De Fer, patron de la troupe Le Djély Théâtre, que nous avons rencontré le mercredi 1er mars 2017, à Treichville.''J'aimerais que les choses soient claires. Guéhi Vêh avait souscrit à une police d'assurance maladie au Burida (Bureau ivoirien du droit d'auteur). Un geste que j'ai salué et encouragé. Malheureusement, un jour, il est venu tempêter auprès des autorités du Burida, en faisant un véritable scandale, pour réclamer ce qu'on lui avait prélevé pour sa couverture médicale'', a deploré Gbi De Fer, qui dit n'avoir pas manqué de l'en dissuader, en sa qualité de premier vice-président du Conseil d'administration (CA) du Burida. ''Je l'ai déconseillé à prendre son argent'', a fait savoir Gbi De Fer.Puis de se désoler:" Il n'a pas voulu entendre raison Il s'est entêté. Tellement, il était déterminé à faire du grabuge, qu'on lui a finalement demandé de faire un courrier de résiliation de contrat''. Ce qu'il a fait, à en croire Gbi De Fer, et on lui a remboursé ses 144 mille Franc cfa. ''C'est deux mois après qu'il a fait sa crise d'Avc qui l'a paralysé'', a regretté l'administrateur du Burida, non sans dénoncer:"S'il n'avait pas pris cet argent, on l'aurait soigné convenablement, à travers sa couverture médicale. Il est victime de ses turpitudes. Son geste est une vraie bêtise''.Et d'inviter les uns et les autres à ne pas toujours porter des accusations hâtives sur l'organisme de gestion des droits des artistes car, la responsabilité des créateurs n'est pas exclue dans le drame qui est le leur. ''Il faut qu'on arrête d'accuser sans fondement le Burida qui n'est pas une caisse sociale. Les sorties d'argent ne peuvent pas se faire à l'emporte-pièce'', a insisté Gbi De Fer, avant de confier qu'un audit a été commandité par l'Etat de Côte d'Ivoire, pour voir clair dans la gestion de l'institution. ''Quand des artistes refusent de s'assurer, voilà ce qui arrive'',a-t-il prévenu, avant de mettre en garde : "Le Burida ne s'éternisera à désormais plus à gérer ce genre de situation qui n'honore par notre corporation''.