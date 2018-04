Cuisine, poulet au curry : Les secrets de la réussite

Pimentez avec cette recette facile et parfumée, emblématique de la cuisine indienne (et pas celle-là). Et nous faisons le point ensemble sur ses secrets et ses innombrables variantes.



Poulet au curry: des variations gourmandes partout dans le monde



Masala, korma, vindaloo, balti, colombo, etc.: autant pour vous avertir tout de suite, il n'y a pas une recette de poulet curry, mais plusieurs variations, qui peuvent provenir du sous-continent indien (qui comprend un certain nombre de pays comme le Népal , Le Bhoutan, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka ou les Maldives), l'Asie du Sud-Est (comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines ...), mais aussi la Réunion, les Antilles ou les Caraïbes ...



Pourquoi ça ? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il est facile à élever dans presque tous les climats, le poulet est présent presque partout sur la planète, et puisqu'il n'est pas banni de la nourriture, c'est l'une des viandes les plus consommées au monde. Deuxièmement, parce que l'utilisation du curry s'est largement répandue à travers le monde, au fil des siècles, à la merci du commerce et de la migration, parfois massive. Au XIXe siècle, par exemple, le nombre d'Indiens envoyés par les Britanniques à Maurice, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud ou aux Antilles était estimé à plus de 1,5 million ...



Poulet au curry: les différentes variantes



Sous le terme curry, sont regroupés un certain nombre de spécialités du sous-continent indien, ou ailleurs. Korma, par exemple, fait référence à un curry jaune enrichi de poudre d'amande et de lait de coco. Son goût est doux. Biryani, également fabriqué à partir d'un mélange d'épices, est un plat à base de riz, de viande et de légumes. Tandoori signifie viande, volaille ou poisson, recouvert de yaourt et de poudre d'épices et cuit dans le tandoor (un four en terre cuite, traditionnellement enfoui dans le sol). Le poulet tikka est une variante du tandoori, sauf que le poulet est désossé et piqué sur des brochettes. Quant au poulet tikka masala, il se réfère au poulet tikka cuit dans une sauce au curry et a été inventé au Royaume-Uni dans les années 60.



Poulet au curry: quelle volaille choisir?



Nous savons, mieux le poulet, meilleure est la recette. Donc, pour nous régaler, nous choisirons un poulet de qualité. Mais bon, pas facile à trouver parmi toutes les étiquettes qui couronnent les poulets.



Parmi les plus connus, le label rouge est la garantie d'un produit de qualité supérieure. Le label bio (label vert) qui régule par exemple l'alimentation et la durée de la reproduction. La mention "agriculteur", concerne l'élevage traditionnel, donc pas en batterie. Dans le cas contraire, seules les volailles de Bresse ont une Dénomination d'Origine Contrôlée.



Poulet au curry: sous forme de poudre ou de pâte, quel mélange d'épices choisir?



Appelé masala en Inde, ce que l'on appelle généralement «curry» est en fait un mélange d'herbes (ail, oignon ...) et d'épices constituées de graines de coriandre, carvi, curcuma, fenugrec, cardamome verte et / ou noire, fenouil, kaloupilé , l'anis étoilé, la cannelle, la muscade, différents types de poivre, poivre, etc: la composition peut changer en fonction de la région. Aux Antilles, par exemple, le colombo antillais (l'une des variantes du curry) comprend également quatre épices (également appelées poivre jamaïcain).



Ce mélange d'épices peut exister sous forme de poudre mais aussi de pâte (c'est sous cette forme qu'il est cuit en Thaïlande, notamment, où les pâtes au curry sont également enrichies en pâte de crevettes et en citronnelle). Si ce dernier est conservé moins que la poudre de curry, il est cependant plus parfumé, et se mélange mieux avec les sauces.



Et dans la cuisine thaïlandaise, nous distinguons traditionnellement trois couleurs de curry. Le curry rouge ou jaune est un mélange d'épices très variées et variables pour un plat mijoté. Plus ou moins piquant, toujours parfumé, il est empilé avec des ingrédients frais: oignons, échalotes, ail, gingembre, coriandre, puis il est roussi dans un peu de graisse, de sorte que son parfum se développe. Le curry vert est typique de l'Asie du Sud et aime particulièrement marier le lait de coco.



Poulet au curry: bonne cuisine



Encore une fois, ma cuisine varie selon les recettes et les différentes traditions. Donc, en fait, il n'y a pas une façon de faire cette recette, mais beaucoup. Parmi ces variations, il est possible de cuisiner séparément, sauce et poulet, et de les réunir, soit au moment du service, soit en finissant la cuisson dans le même plat. Ou faire cuire tous les ingrédients en même temps dans la même poêle. Quoi qu'il en soit, le curry (sauf quand il est trop épicé), c'est un peu la recette à ne pas manquer.



Poulet au curry: la recette que nous aimons

Poulet au curry avec du lait de coco



Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 35 min

6 blancs de poulet

60 cl de lait de coco

300 g de riz basmati

2 badianes (anis étoilé)

1 cuil. à café de cannelle en poudre

3 cuil. à soupe de curry en poudre

3 gousses d’ail

1 carotte

2 oignons

1 bouquet de coriandre

4 cuil. à soupe d’huile d’arachide

sel, poivre



Faites cuire le riz dans une grande casserole d’eau salée. Comptez 10 min à 12 min de cuisson.



Versez la moitié de l’huile d’arachide dans une cocotte posée sur feu doux et faites-y revenir l’ail pelé et haché, l’oignon pelé et haché, et la carotte épluchée et coupée en rondelles. Saupoudrez de curry et de cannelle, ajoutez la moitié de la coriandre lavée et ciselée, les 2 étoiles de badiane, et versez le lait de coco.



Mélangez et prolongez la cuisson 15 min à feu doux.



Faites alors poêler les blancs de poulet dans le reste d’huile, 3 min par face. Puis mettez les blancs dans la cocotte avec la sauce. Prolongez la cuisson de la sauce encore 10 min.

Servez avec le riz égouttez, saupoudrez de coriandre ciselée.



(avec lafemmeactuelle)