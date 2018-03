Dernière minutes: Affi Nguessan s’apprête à retirer sa candidature contre Gbagbo

Selon nos informations, le président sortant du Fpi (Front populaire ivoirien, parti de l’ex président ivoirien ), devrait dans les heures à venir, faire une déclaration pour retirer sa candidature contre Laurent Gbagbo .



« Jusqu’au bout, il n’avait pas cru que cette candidature était une affaire sérieuse, et que le président Gbagbo voulait vraiment la présidence du Fpi, mais une lettre de candidature signée par Laurent Gbagbo lui-même, lui a été présentée. Il a demandé une dernière authentification et confirmation, en promettant faire une déclaration pour s’aligner derrière le président », révèle à Afrikipresse notre source qui estime que tout est bien, qui finit bien, même si elle déplore le fait que Laurent Gbagbo n’ait pas choisi de mettre fin plus tôt à ce débat, en appelant Affi Nguessan. Selon la même source c’est par précaution que le document manuscrit, n’a pas été présentée au grand public.



Charle Kouassi



afrikipresse