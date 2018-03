L'Afrique subsaharienne devrait croître en 2018, en hausse de 3,2% par rapport à 2,4% un an plus tôt, a indiqué la Banque mondiale dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales. Les principaux contributeurs à cette croissance sont le Ghana (8,3%), l'Éthiopie (8,2%) et la Côte d'Ivoire...