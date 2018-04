Éjaculation prématurée: Répercussions dans la vie du couple...L'infidélité !

Un peu trop d'empressement, et c'est la déroute. L'éjaculation précoce est un cauchemar pour l'homme et une source de grande frustration au sein du couple. Un nouveau sondage auprès de 575 hommes atteints de ce trouble (et de 290 partenaires) aborde en détail le profil des éjaculateurs prématurés et l'impact sur leur vie personnelle et sexuelle.Ce travail, réalisé par les laboratoires Meranini en partenariat avec la FF3S (Fédération Française de Sexologie et de Santé Sexuelle), a été réalisé avec des hommes venus pour la première fois pour l'éjaculation précoce entre octobre 2016 et avril 2017.En moyenne, ces hommes avaient 39 ans et la plupart (70%) étaient en couple. "Comparés à la population générale, ces patients souffraient plus fréquemment de troubles de l'humeur tels que l'anxiété ou la dépression (37% des patients contre 11% dans la population générale) et de troubles du sommeil (26% versus 12%).Si l'éjaculation prématurée fait volontiers la plaisanterie, elle n'est pourtant pas drôle pour les hommes victimes et qui la vivent comme(pour un participant sur deux), avec des répercussions importantes sur leur confiance en eux., indique le sondage.En raison du regard moqueur sur ce phénomène, et parce que la société valorise la performance et l'hypersexualité, ces hommes osent rarement mentionner leur trouble. Ainsi, 67% des participants déclarent ne pas avoir consulté pendant toutes ces années, dans l'espoir de «s'entendre tout seul».Cependant, l'éjaculation prématurée n'est pas inévitable. En réalité, ce n'est même pas une maladie, contrairement à la dysfonction érectile, par exemple, qui se réfère plus fréquemment à une pathologie. Alors que certaines lésions peuvent provoquer une éjaculation précoce, la plupart des cas sont comportementaux. Les exercices (stop and go, squeeze) permettent ainsi d'augmenter la durée des rapports.Environ 30% des hommes seraient affectés par ce trouble - mais ce chiffre pourrait bien être surestimé. En fait, il ne faut pas confondre les rapports précipités et l'éjaculation vraiment prématurée, qui se réfère à un rapport sexuel à moins d'une minute de la première pénétration.Comment maîtriser votre excitation sexuelle et contrôler votre éjaculation