En Côte d'Ivoire, Aboudramane Sangaré: «Pour ramener la confiance, il faut une élection crédible»

Alors que les élections municipales et régionales devraient avoir lieu avant la fin de l'année 2018 en Côte d'Ivoire, l'opposition demande une consultation avec le gouvernement pour amender la Commission électorale indépendante.



La frange la plus radicale du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo dirigé par Aboudramane Sangaré appelle également au départ du président de la commission, Youssouf Bakayoko, et à la révision des listes électorales.



le FPI divisé en deux mouvements, mais qui se retrouve sur ces points. Il reste à voir s'ils participeront au prochain tour de scrutin ou non. Aboudramane Sangaré, qui se présente comme président par intérim du FPI, répond aux questions de Frédéric Garat.