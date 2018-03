En Côte d’Ivoire : Des habitants détruisent un cimetière pour en faire un logement!

Certains habitants, désireux d’offrir un logement n’ont trouvé meilleur endroit qu’un cimetière municipal pour se bâtir un nouveau quartier, profanant ainsi des sépultures et autres restes d’ossements humains.



L’histoire se déroule à Man, une ville à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.



En effet, c’est suite à une grogne généralisée de la population que le maire de la commune, Dr Tia André, a fait une descente dans le cimetière, le lundi 26 février pour constater les dégâts.



Surpris par cette visite inopinée, des ouvriers, en plein travaux ont pris la tangente à la vue de l’autorité sur le site. Abandonnant ainsi, truelles, scies, pioches et autres matériaux.



Selon des sources locales, la majorité de ces parcelles auraient été vendues par des propriétaires terriens, installés à Gbépleu, village-centre de Man. D’autre part, elles ont été cédées par des particuliers qui les auraient acquises par des personnes interposées.



Les personnes dont les tombes des parents ou proches ont été profanées, grognent. Elles exigent à la municipalité de mettre immédiatement fin à cette série de profanation.



Ces individus mal intentionnés, viennent profaner ce lieu en y bâtissant le 89 ème quartier de Man, bientôt ex-cimetière municipal.



La préfecture de Man pour sa part, a automatiquement organisé, le mardi 27 février 2018, une réunion de crise à l’effet de prendre des mesures.



A l’issue de celle-ci, l’administration a décidé que s’arrêtent immédiatement tous les travaux de construction dans le cimetière, précisant que les récidivistes s’exposeraient à des sanctions. Et l’on pourrait éventuellement assister à la démolition des maisons déjà bâties quel que soit leur standing. Pour Gueu A, « Il faut accorder la priorité aux vivants, qu’à des personnes qui ne sont plus de ce monde », a-t-il déclaré au reporter d’Afrikmag. « Occupons nous des vivants, les morts s’occuperont des morts! » a-t-il conclu.



Notons que ce sont de très belles bâtisses, des maisons de standings divers dont des duplex, des R+1 et 2, des villas et autres studios avec toutes les commodités qui poussent comme des champignons dans le cimetière municipal.



(avec afrikmag)