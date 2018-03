En Côte d’Ivoire: Le premier dossier de candidature pour les sénatoriales déposé ce lundi

C’est ce lundi 05 mars que le tout premier dossier de candidature pour les élections sénatoriales a été déposé à la Commission électorale indépendante (CEI). Notons que les élections se dérouleront le 24 mars prochain.



L’information a été donnée à l’Agence de presse africaine par une source proche de l’institution chargée de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire. » la CEI vient de recevoir le tout premier dossier de candidature pour les élections sénatoriales du 24 mars prochain « , a indiqué l’APA.



La candidature concerne la région des Grands Ponts dont les localités de Dabou, Jacqueville et Grand Lahou. Il s’agit d’une liste indépendante composée de Memel Félix et Bombro Lézou Francis. Depuis le 23 février, se tient la réception des candidatures. Elle prendra fin le 09 mars prochain.



Il s’agit de la toute première élection sénatoriale en Côte d’Ivoire. Cette élection est fixée au 24 mars prochain dans 33 lieux de vote et 35 bureaux de vote. Quant à la campagne électorale pour cette élection, elle débutera le 19 mars et s’achèvera le 22 mars.



66 personnalités devraient être élues au cours de cette élection. 33 autres seront nommées par le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Ces personnalités formeront le sénat ivoirien dont le siège est prévu à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays.



La charge revient aux grands électeurs que sont les élus (députés, maires et conseillers municipaux) d’élire les sénateurs au suffrage universel indirect. Le Sénat est consacré par la Constitution de la IIIè République adoptée en novembre 2016.



Le sénat représente la chambre haute du Parlement ivoirien. Elle assurera la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.



(avec afrikmag)