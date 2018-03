En France, un passe-droit scolaire pour la famille Le Drian ?

Poids lourd du gouvernement, Jean-Yves Le Drian a-t-il obtenu un passe-droit scolaire pour deux de ses petits-enfants ? Le site d’information Mediapart l’affirme ce mardi : selon son enquête, les services diplomatiques auraient obtenu l’intégration des deux jeunes gens au sein du lycée français de Barcelone, bien que leurs dossiers aient été déposés hors des délais.



C’est le 7 juin 2017 que le consul général de France à Barcelone, Edouard Beslay, aurait contacté le proviseur de ce lycée prisé de la métropole catalane, Dominique Duthel. Sept jours après la date limite de dépôt des dossiers, et alors que l’établissement, qui accueille 3 000 élèves, doit refuser de nombreuses candidatures en raison de leur abondance.



Selon Mediapart, Edouard Beslay insiste pourtant auprès du proviseur : «Peut-être aurez-vous ainsi une oreille plus attentive au plus haut niveau et la joie d’avoir la visite du ministre l’an prochain», lui écrit-il. Obtenant rapidement une réponse positive de son interlocuteur.



Contacté par Mediapart, le proviseur conteste tout passe-droit, déclarant qu’il restait des places disponibles dans les deux classes concernées. Le cabinet de Jean-Yves Le Drian, de son côté, déclare simplement que le «chef d’établissement a été informé par le ministère de l’arrivée des enfants».



