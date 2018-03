Et si être en retard était bon pour la santé?

Vous n'arrivez jamais à être à l'heure, c'est plus fort que vous. Cela faisait partie de vos bonnes résolutions au début de l'année: arrivez à l'heure à vos rendez-vous. Mais non, rien à faire, vous êtes toujours en retard! Le matin au boulot (ce qui agace Big Boss), déjeunez déjeuner avec vos collègues, le soir pour aller chercher les enfants à l'école, samedi pour le thé avec votre BFF, le dimanche pour les repas en famille ...



Bref, entre ponctualité et vous , il y a un univers entier. Et non, contrairement à ce que pensent vos amis, ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou de motivation, c'est tout simplement impossible pour vous d'être à l'heure, ça ne peut pas s'expliquer!



Heureusement, nous avons de bonnes nouvelles pour vous: il semble que le fait d'être en retard soit bon pour vous. Fork et Bikini vous en disent plus à ce sujet.



Les retardataires sont optimistes



Si certaines personnes arrivent toujours en retard, c'est parce qu'elles pensent avoir assez de temps ... pour arriver à l'heure. C'est parce qu'ils sont particulièrement optimistes! En fait, une étude menée par l'Université d'État de San Diego, aux États-Unis, a révélé que les retardataires étaient plus préoccupés par le présent que par l'avenir. Carpe diem, tel semble être l'adage des retardataires, qui ne sont pas inquiets pour leur avenir et préfèrent profiter de l'instant.



De la joie à la santé



Cette vision positive et optimiste des choses correspond à des gens sereins, détendus, qui ne souffrent pas d'anxiété (ou du moins moins que les autres) et qui gèrent bien le stress. Ces retardataires incorrigibles sont donc chanceux, car comme tout le monde le sait, le jeu mental sur la santé physique, les personnages heureux et optimistes sont plus susceptibles d'être en bonne santé. Un bon sommeil, une résistance importante au stress, un système immunitaire renforcé ... L'optimisme des défunts les veut bien!