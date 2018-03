Ethiopie : le secteur de l’hôtellerie et de la restauration va offrir près de 5000 emplois pour les jeunes

(Agence Ecofin) - L'association des hôteliers d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, prévoit de créer entre 3 000 et 5 000 emplois pour les jeunes. C'est l'un des principaux objectifs de la foire commerciale de l'hôtellerie et de la restauration tenue samedi dernier dans la capitale éthiopienne.



Interrogé par l'agence de presse éthiopienne (ENA), le président de l'association, Benyam Bisrat, a déclaré que l'événement était organisé dans le but de connecter les jeunes avec plus de 100 hôtels membres ainsi que d'autres secteurs qui offrent des emplois.



Benyam Bisrat a également déclaré que l'association travaille actuellement à pallier la pénurie de professionnels du tourisme et de l'hôtellerie en développant des plans à court et à long terme. Parmi ceux-ci, la construction de la première académie publique-privée pour l'hôtellerie et le tourisme pour former des professionnels capables de travailler, même à l'étranger.



Pour sa part, le ministre éthiopien de la Culture et du Tourisme, Hirut Woldemariam, a fait valoir que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est devenu le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le pays, après celui de l'agriculture.



«En Éthiopie, le nombre de personnes employées dans les salons de thé pour les hôtels, les guides touristiques et les employés des entreprises de transport est devenu le plus élevé, à côté du secteur agricole», a-t-elle déclaré. .



Il convient de noter que les recettes du tourisme en Éthiopie se sont chiffrées à 1,8 milliard de dollars (plus précisément 1 818 857 664 dollars) au premier semestre de l'exercice 2017/18.



Quant à l'exercice 2016-2017, il a enregistré des revenus de plus de 3,32 milliards de dollars, avec plus de 886 800 touristes en visite en Éthiopie au cours de cette période.