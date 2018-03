Eva Longoria enceinte : Elle affiche fièrement son baby bump sur le tapis rouge

Depuis qu'elle a épousé son compagnon Pepe Bastón en mai 2016, Eva Longoria est sur un vrai petit nuage. Très heureuse, l'actrice n'hésite pas à adresser quelques mots doux à son mari sur les réseaux sociaux. « Mon mari est la plus belle personne que je connaisse. Nous voya­geons ensemble, nous rigo­lons ensemble et nous chéris­sons tous les moments de joie parta­gés tous les deux », a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Et bientôt, le couple va connaître le bonheur de la vie à trois. Quelques jours avant Noël, l'interprète de Gabrielle Solis a eu droit à son propre petit miracle. La presse espagnole a en effet annoncé qu'elle était enceinte de 4 mois.



C'est en photos que la comédienne a décidé de confirmer l'heureuse nouvelle. C'est d'abord son amie Olivia Munn qui a dévoilé le joli petit bidon de la comédienne âgée de 42 ans sur son compte Instagram. Quelques jours plus tard, c'était au tour de la future maman de poster un adorable cliché pour le Nouvel An. Les mains posées sur son ventre arrondi, elle remerciait sa famille pour tout l'amour qu'elle donnait déjà à cette petite merveille qui pointera le bout de son nez dans quelques mois.



En attendant l'arrivée du bébé, Eva Longoria continue d'assurer toutes ses obligations sur les tapis rouges. Et les photographes ont le plaisir de voir le baby bump de l'ex-femme de Tony Parker prendre du volume. Celle qui a probablement entamé son septième mois de grossesse est donc une nouvelle fois apparue radieuse à la vingtième édition des Costume Guild Awards.



Le ventre bien arrondi, elle a pris la pose dans une robe en soie de couleur rose poudrée. Aussi heureuses qu'elles ses amies Kerry Washington et Gina Rodriguez sont venues poser leurs mains sur le bidon de la comédienne. « Laquelle est le père ? Je vous aime les filles », a-t-elle écrit avec humour sur Instagram. Bien au chaud, sa progéniture a déjà de jolies marraines qui veillent tendrement sur elle.



