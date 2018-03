Facebook lance Messenger Kids... sous Android

Facebook a annoncé une nouvelle version de son application de messagerie instantanée, Messenger Kids. Comme son nom l'indique, il est destiné aux enfants de 6 à 12 ans qui n'ont pas besoin d'un compte Facebook - heureusement car légalement interdit à cet âge dans de nombreux pays -. Mettre à jour



Malgré les critiques, l'application est maintenant sous Android!



Et ... Évidemment, une telle trouvaille n'a pas accroché le poisson. En résumé: «Les parents créent un compte pour leurs enfants et peuvent ensuite utiliser l'application pour mener une conversation vidéo en tête-à-tête ou en groupe avec des contacts approuvés. L'application Messenger for Kids est spécialement conçue pour les enfants de six à douze ans. Question de loi fédérale (interdiction à 13 ans de s'inscrire).



Plus de 100 défenseurs de la santé des enfants, des experts en développement, des éducateurs, des groupes de défense et des parents ont appelé Facebook pour fermer cette application dans le cadre de la Campagne pour un enfant sans commerce.



L'appel a été lancé au PDG de Facebook Mark Zuckerberg dans une lettre ouverte avertissant que la demande est "nuisible pour les enfants et les adolescents", et que cela pourrait "nuire au développement des enfants".



Article précédent: Qui a dit que l'enfant disait des règlements de toutes sortes, et aussi des peurs, alors Facebook semble avoir travaillé deux fois pour rassurer tout le monde. Aucune publicité ou achat intégré, gratuit, entièrement conforme à la Loi sur la protection et la vie privée des enfants en ligne (COPPA) - la loi fédérale qui protège les jeunes enfants en ligne -. Messenger Kids est actuellement disponible uniquement aux États-Unis et sur iOS.



L'application permet d'échanger des messages texte et vidéo et de jouer avec de nombreux masques et autres filtres. Il donne également aux parents la possibilité de contrôler la liste de contacts de l'enfant.



Pour utiliser Messenger Kids, les parents doivent le télécharger depuis l'App Store, s'authentifier avec leur compte Facebook, puis créer un compte pour leur enfant - celui-ci ne nécessite qu'un nom, pour tous et pour tous. Les contacts sont ajoutés via une section "Explorer" et les membres de la famille peuvent créer un compte Messenger Kids pour discuter avec les enfants, si les parents acceptent que leur enfant ne discute pas avec, bien sûr.



Plutôt inoffensif, n'est-ce pas? Pourtant, les enfants d'aujourd'hui, s'ils ont plusieurs façons de communiquer avec leurs parents et amis, même s'ils ont leur propre smartphone, n'ont souvent pas (officiellement) accès aux réseaux sociaux. Facebook crée ici une ligne directe pour «enrôler» ces enfants, dès l'âge de 6 ans, en prétendant leur offrir une meilleure alternative à ce qui existe actuellement.



Les intentions sont certainement bonnes et il est clair que Facebook a fait très attention à tout faire dans les règles mais une chose est certaine: le géant Menlo Park cherchera sa prochaine génération d'utilisateurs ...