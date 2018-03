France, 1 Française sur 3 victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail

L’enquête de l’Ifop a été réalisée pendant 2 ans sur un panel de 2000 femmes âgées de 15 ans et plus. On apprend que les formes de harcèlement les plus fréquentes sont verbales et visuelles. Des paroles déplacées et des regards insistants.

Si l'on rentre dans le détail, 19% des femmes disent avoir déjà été victimes de sifflements ou de gestes grossiers. Il y a aussi les remarques sur la silhouette ou la manière de s’habiller qui concerne 14% d’entre elles. En ce qui concerne les pressions psychologique qui visent à obtenir quelque chose en retour, la fameuse “promotion canapé” cela concerne 8% des femmes.



Outre les gestes et les regards qui sont déjà des formes de harcèlement, il y a le harcèlement bien plus lourd. 11% ont déjà été victimes de contacts physiques légers, et 13% d4 attouchements sur des zones érogènes ou génitales c’est-à-dire une main aux fesses par exemple.



Les Françaises sous-estiment l’ampleur des actes de harcèlement



Et c’est un véritable problème, d’où l’importance de connaître la loi et de connaître les définitions du harcèlement. François Kraus, directeur de l'expertise à l’Ifop explique que “le manque de connaissances des Françaises sur ce qui relève ou non du harcèlement sexuel ainsi que les difficultés des victimes à briser le mur du silence au sein de leur organisation”.



Caractéristiques des victimes et profil type des harceleurs



Contrairement aux idées reçues le harceleur n’est pas le plus souvent un supérieur hiérarchique mais un collègue ou un client. En ce qui concerne le profil des victimes, les profils sont davantage les femmes célibataires, qui habitent en milieu urbain et particulièrement en agglomération parisienne.



L’enquête de l’Ifop révèle également que “les bisexuelles et lesbiennes sont presque deux fois plus touchées par le harcèlement au travail (60 % y ont déjà été confrontées contre 34 % des hétérosexuelles).” Les auteurs de l’enquête expliquent que “c'est comme si, dans un monde du travail valorisant assez peu l'anticonformisme, leur transgression des normes de genre les exposait plus à des risques de "rappels à l'ordre" de leurs collègues masculins “. Encore l’impact de la société patriarcale.



Enfin, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont presque deux fois plus nombreuses (40 %) que les ouvrières (23 %) à affirmer avoir été victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles.



(avec aufeminin)