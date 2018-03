France : Gouvernement : Joyandet et Blanc donnent leur démission

Alain Joyandet et Christian Blanc, secrétaires d'Etat respectivement à la Coopération et au Grand Paris, ont tous deux présenté dimanche leur démission du gouvernement. Un communiqué de l'Elysée l'a officiellement annoncé dimanche dans un communiqué publié peu après 19 heures. «Les fonctions d'Alain Joyandet seront exercées par Bernard Kouchner», ministre des Affaires étrangères, «et celles de Christian Blanc par Michel Mercier», ministre de l'Espace rural.



Soupçonné d'avoir bénéficié d'un permis de construire illégal pour agrandir la maison qu'il possède à Grimaud (Var), selon les informations du «Canard enchaîné», Alain Joyandet avait indiqué le 22 juin qu'il renonçait à ce projet d'agrandissement. Il avait également été épinglé en mars dernier pour avoir eu recours à la location d'un avion privé pour 116 500 euros, lors d'un déplacement ministériel en Martinique.



Christian Blanc, lui, avait été épinglé pour avoir acheté 12 000 euros de havanes aux frais du contribuable.



C'est sur blog que le secrétaire d'Etat à la Coopération et à la Francophonie, Alain Joyandet, avait lui-même annoncé ce dimanche sa démission du gouvernement. Dans une note intitulée «J'ai décidé de quitter le gouvernement», il assure que «pas un euro public n’a été détourné pour mon enrichissement personnel ou celui de mes proches». «L’homme d’honneur que je suis ne peut accepter d’être victime d’un amalgame», poursuit le secrétaire d'Etat, qui indique avoir informé Nicolas Sarkozy de sa décision.



Sur son blog, le secrétaire d'Etat revient sur son parcours politique : «En 1995, année de ma première élection comme maire de Vesoul, je faisais déjà campagne sur le thème de l'exemplarité. Toute mon action publique est en conformité avec cette exigence et avec les impératifs de l'intérêt général.» Soulignant qu'il n'a «jamais eu besoin de la politique pour vivre» - «j'ai un métier. J'ai créé mon entreprise il y a près de 30 ans», il se félicite d'avoir «oeuvré pour les pays en voie de développement, le renforcement de nos liens avec l'Afrique et la promotion de la francophonie dans le monde».



Plusieurs ministres du gouvernement Fillon ont été épinglés ces dernières semaines sur leur train de vie. Dans un contexte de crise économique, ces polémiques en série ont conduit Nicolas Sarkozy à annoncer une cure d'austérité pour l'Elysée, le gouvernement et au sein des administrations.