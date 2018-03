France, M6 se rapproche petit à petit de TF1

M6, qui a réalisé des recettes publicitaires supérieures aux attentes et bénéficié de l'intégration des radios RTL en 2017, souhaite continuer à investir dans ses programmes pour réduire l'écart avec son concurrent TF1. Le groupe TV a publié mardi un bénéfice net de 158,4 millions d'euros pour 2017, en hausse de 3,7% sur un an. Le résultat opérationnel courant (EBIT) s'élève à 248,7 millions d'euros, en hausse de 1,3%. Et sa marge opérationnelle atteint 17,9%, toujours supérieure à celle de ses pairs, TF1 compris (8,7% en 2017).



Pour 2018, la société contrôlée à plus de 48% par RTL Group annonce qu'elle va augmenter ses investissements dans ses programmes (portés à 461,2 millions d'euros l'année dernière) pour voir ses audiences et ses parts de marché progresser. "2017 a été une bonne année", a déclaré Nicolas de Tavernost, PDG du groupe lors d'une conférence téléphonique. Il a été heureux d'avoir signé des accords de distribution pour ses chaînes gratuites et payantes avec les diffuseurs Orange, Altice-SFR, Bouygues Telecom et Canal +, ce qui apportera de nouveaux revenus. Seul le contrat avec Free est toujours en négociation. "Nous avons amélioré de 40% le salaire de nos chaînes et services gratuits", a-t-il déclaré.



Paris Première restera payante



Grâce à ces nouveaux contrats, qui intègrent également une rémunération jugée satisfaisante pour ses chaînes payantes, M6 renonce à demander l'accès gratuit à sa chaîne Paris Première. En termes d'audience, «nous nous rapprochons de plus en plus de TF1» a déclaré le directeur financier Jérôme Lefébure. Sur l'ensemble de l'année, les chaînes M6 ont vu leur audience céder du terrain à 13,8% (-0,3 point), même si sur la cible préférée des annonceurs, les femmes de moins de 50 ans, l'audience reste quasi stable (+0,1 point) pointe à 22,3%).



M6 a vu sa part du marché publicitaire brut progresser d'un point à 25,5%, notamment au détriment du groupe Canal + (Vivendi), puisque TF1 a également salué une hausse de sa part de marché en présentant ses résultats annuels. . Le groupe M6 affiche une progression de 8,5% de son chiffre d'affaires sur l'année à 1,387 milliard d'euros (+ 4,6% pour le chiffre d'affaires publicitaire de ses chaînes gratuites), une performance supérieure aux attentes des analystes interrogés par Factset. Au quatrième trimestre seulement, le groupe a vu ses recettes publicitaires augmenter de 6,4% malgré des audiences défavorables en décembre (et également en janvier).



Alors que TF1 dénonce une course aux volumes et accuse son concurrent de vendre à moitié prix, M6 répond qu'elle optimise la distribution de la publicité entre ses différents canaux et bénéficie d'un programme plus flexible. D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 21,8% à 371,5 millions d'euros, bénéficiant de la contribution de 55 millions d'euros de la division radio RTL qu'il a commencé à intégrer dans ses comptes.



Investissements dans les programmes



En ce qui concerne les activités autres que son cœur de métier, la division Production et Droits Audiovisuels a vu son activité progresser de 4,2%, pour un EBITDA quasi stable de 8 millions d'euros. La division Diversifications a enregistré un chiffre d'affaires de 333,3 millions d'euros en hausse de 2,6% mais est moins rentable que l'activité télévision. Le club de football des Girondins de Bordeaux a réduit ses pertes à 4,9 millions d'euros pour l'année après une augmentation de son chiffre d'affaires de 8,5% à 62,8 millions.



En termes de perspectives, M6 indique qu'elle poursuivra son processus d'intégration de RTL Radio cette année et rappelle son objectif "de générer 6 millions d'euros de synergies de coûts et de revenus sur les 18 millions d'euros récurrents attendus à l'horizon 2020".



(avec capital.fr)