France, Pesticides : les bons fruits pour éviter l’empoisonnement (et ceux à balancer)

Ceux qui sont le moins pollués :



#1 L’avocat



C’est LE fruit que l’on vous recommande le plus chaudement. D’après le rapport de l’ONG Générations futures, seulement 23,1% des avocats testés, sur un échantillon de 19 fruits, contenaient des pesticides. Il est donc le fruit le moins contaminé du classement.



#2 Le kiwi



Riche en antioxydants et en vitamine C, le kiwi suit l’avocat de près. Le fruit à la peau duveteuse se hisse en seconde position du classement : 27% des échantillons de kiwi ont présenté des traces de pesticides, selon Générations futures.



#3 Les prunes et les mirabelles



35% des prunes et mirabelles testées contenaient des pesticides, selon le rapport . Ça tombe bien, car la mirabelle est riche en vitamine E. En plus d’être délicieuse (surtout en confiture), elle a des bienfaits pour la peau et la vision. Du côté de la prune (dont la couleur a inspiré pas mal de tendances make-up), le fruit est à privilégier en cas de problème de transit. #TeamPruneau



Ceux à jeter aux ordures (ou à acheter bio) :





#1 Le raisin



L’enquête de Générations Futures le révèle : le raisin est le premier de nos faux-amis. Près de 90% des raisins examinés entre 2012 et 2016 contenaient des traces de pesticides. Comme le vin, ce fruit est à consommer avec (grande) modération.



#2 Les clémentines et les mandarines



Dommage pour la clémentine, le fruit idéal à manger sur le pouce. Sur les 19 fruits étudiés par l’ONG, 88,4% des clémentines et mandarines étaient polluées.



#3 Les cerises



La cerise : un fruit faible en calories mais riche en pesticides. Environ 88% des cerises examinées contenaient des pesticides, selon le rapport de Générations Futures. Vous savez donc quel fruit ne pas manger, cet été. A moins qu'il soit bio ou cultivé par vos soins.