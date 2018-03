France, Valérie Trierweiler : à l’Elysée, ses enfants ont vécu une "situation très difficile"

Elle n'avait pas tout dit. En 2014, Valérie Trierweiler publiait Merci pour ce moment, un ouvrage revenant sur son expérience de Première dame, deux ans après sa séparation polémique avec François Hollande. La journaliste s'ouvre à nouveau sur le sujet dans le numéro hors-série de Paris Match consacré aux Premières dames. Des confidences sur un mode apaisé mais qui révèlent des blessures tout juste cicatrisées.



Si elle avoue ne pas avoir été "coupée du monde", Valérie Trierweiler a connu des difficultés dès son entrée à l'Elysée, alors que le moindre de ses gestes était scruté par les médias. "Cela n'a pas toujours été facile, mais j'ai su me créer des espaces de survie à ce moment-là.



Je ne suis ni diffé­rente ni supé­rieure et je garde de cette période des bles­sures, notam­ment celle de ne pas avoir été soute­nue par celui que j'avais accom­pa­gné jusque là" avoue-t-elle en ciblant l'ex-chef de l'Etat. Aux côtés de François Hollande durant plus d'un an sur les plus hautes marches du pouvoir, Valérie Trierweiler avait expliqué avoir vécu un enfer dès la campagne électorale et bien avant l'accession au pouvoir de son compagnon.



La journaliste, peu habituée à être devant l'objectif, a du batailler ferme pour trouver sa place et digérer cette nouvelle notoriété. Un problème qui s'est également posé pour son cercle intime."La vie change forcément et c'est une situation très difficile pour les enfants"confie-t-elle.



"Je n'en dirai pas plus sur mes fils qui sont heureux que cette période soit derrière nous" conclu l'ancienne Première dame à propos d'Anatole, Lorrain et Léonard. Néanmoins, le cadet a laissé le passé derrière lui et a fait un retour au palais de l'Elysée fin janvier afin de préparer un repas pour Emmanuel Macron aux côtés de Guy Savoy et du chef des cuisines du Palais. La page est tournée.



(avec gala.fr)