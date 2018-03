France, Valérie Trierweiler : son fils Léonard arrêté par la police et placé en garde à vue

Le week-end a été mouvementé pour Valérie Trierweiler. Selon des informations de Closer, son fils Léonard a fini au poste de police. Dimanche 25 février, le jeune homme de 20 ans a été interpellé par les forces de l’ordre pour avoir grillé un feu rouge avec son scooter. Des faits survenus dans la soirée alors qu’il roulait dans la rue de la Roquette, située dans le 11ème arrondissement de Paris.



Le magazine révèle que les choses se sont corsées pour Léonard Trierweiler, qui a fini en garde à vue après avoir été contrôlé positif à l’éthylotest et aux stupéfiants. L’histoire se répète donc pour le fils de Valérie Trierweiler, qui avait déjà été contrôlé positif à la cocaïne, le 10 juin dernier, alors qu’il circulait en scooter à Paris. « Il roulait avec des écou­teurs, n’avait pas les papiers de son deux roues et surtout avait les yeux rouges et l’al­lo­cu­tion pâteuse », avait révélé Le Parisien.



A l'époque, il n'avait cependant pas été placé en garde à vue, en raison d'un « dépassement de délai ».

Toujours selon Closer, les ennuis ne font que commencer pour Léonard Trierweiler, qui, ce lundi matin, a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris.



« Il sera jugé en comparution immédiate ou convoqué ultérieurement », précise le magazine. Un coup dur pour l’ancienne compagne de François Hollande, pourtant très fière de son fiston, qui continue avec brio sa forma­tion d’ap­prenti cuisi­nier à l’école Ferrandi et travaille aux côtés du chef Guy Savoy.



(avec voici.fr)