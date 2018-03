France, ce qui change en 2018 dans l'exploitation de votre véhicule

Opter pour la voiture chaque jour coûtera un peu plus en 2018. Tout ce qui concerne le fonctionnement proche ou lointain de votre voiture est concerné. Ici nous listons les bonnes et les mauvaises nouvelles ...



Prime à la casse



Le marché de l'occasion étant presque trois fois plus important que celui d'une voiture neuve et de nombreux modèles «usagés» conformes à la législation en vigueur en matière d'empreinte carbone, le gouvernement a décidé de rendre une partie éligible à la prime de reconversion. Ainsi, il sera possible de bénéficier d'une réduction sur l'achat de 1 000 euros pour un véhicule d'occasion avec Vignette Crit'Air 0, 1 ou 2, sous réserve de la mise au rebut de son ancienne voiture à essence immatriculée avant 1997 ou Diesel immatriculé avant 2001. Le la prime est doublée pour les ménages à revenu modeste et non imposables.Bonus / Malus écologique redistribué.



Pour nous inciter à acheter 100% électrique, l’État a supprimé le bonus à l'achat d'une hybride ! C'est Toyota qui va être content... Le malus écologique commence quant à lui dès 120 g/km de CO2 rejetés (malus de 50 euros) contre 127 g/km l'an dernier. Un paradoxe à relever : il est possible d'acheter un modèle éligible à la prime à la casse tout en étant touché par le malus écologique !



Les véhicules dits « de luxe » ou « sportifs » sont aussi plus sévèrement touchés par le malus. Une taxe de 100 euros est appliqué à partir de 10 cv fiscaux au moment de l’émission de la carte grise, pour un véhicule neuf. Pour les occasions, la taxe est réduite d'un dixième par année (elle tombe ainsi à 80 euros par exemple pour un véhicule de 11 cv, datant de deux ans). La taxe grimpe à 300 euros entre 12 et 14 cv et 1 000 euros pour 15 cv et plus.Des prix à la pompe sensiblement augmentés



Vous l'avez probablement déjà constaté dans votre station-service préférée, les prix du carburant, essence comme Diesel, ont augmenté. + 3,84 centimes pour le Sans Plomb, + 7,6 centimes pour le Diesel.Tarif des amendes de stationnement à la discrétion des mairies



Depuis le 1er janvier, 800 villes peuvent déterminer indépendamment le tarif des amendes de stationnement. Cela ne veut pas forcement dire que toutes vont augmenter mais certaines municipalités ont déjà annoncé des tarifs pouvant grimper jusqu'à 60 euros l'amende ! Pour éviter les mauvaises surprises, rappelons que des applications existent aujourd'hui pour faciliter le paiement de son stationnement, sans avoir à chercher la borne. Elles ne donnent droit à aucune réduction cependant.Un contrôle technique plus cher et pointilleux



Multiplier les points de contrôle est toujours bon pour assurer la sécurité de son véhicule. En 2018, ils passent de 124 à 130 points pouvant mettre en lumière 600 défaillances potentielles. 20 % d'entre elles sont considérées comme critiques et la loi ne vous laisse que 24 heures, sorti du contrôle technique, pour rentrer chez vous. Au delà, il vous sera interdit de rouler avec votre véhicule et vous serez verbalisable. Le délai de réparation est toujours de 2 mois. Plus de contrôle prend plus de temps, donc une légère hausse des tarifs du contrôle technique est aussi à prévoir. Tarifs des péages



Toujours justifiés par des raisons d'entretien du réseau, les tarifs des autoroutes augmentent cette année de l'ordre de 1 à 2 %.



Petite révision pour l'examen pratique



L'examinateur profite désormais de la vérification du véhicule à l'arrêt lors de l'épreuve pratique pour poser une question supplémentaire portant sur les notions élémentaires de premiers secours. Cette dernière est associée à la question déjà posée sur la sécurité routière. La vérification technique ainsi que les deux questions pourront rapporter au candidat un point chacune.



