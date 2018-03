France, l’amour est dans le pré : l’adorable surprise de certains agriculteurs cultes à Karine Le Marchand

Nous le savons: Karine le Marchand ADOREEEEE ses agriculteurs de L'amour est dans la prairie. Il ne se passe pas d'interview sur le programme sans que l'animatrice ne se souvienne à quel point elle est fan de ses agriculteurs et combien ils restent en contact, même des années après la diffusion de leurs portraits et leurs amours plus ou moins réussies.



Il y a un an, alors que M6 fêtait son trentième anniversaire, de nombreux agriculteurs ont fait une très belle surprise à Karine Le Marchand en débarquant sur le tournage d'un bonus spécial en chantant avec leurs enfants Tu es belle de James Blunt (L'amour historique générique est dans le pré ). En état de choc, Karine Le Marchand n'avait pas réussi à retenir ses larmes avant d'embrasser chaleureusement tout le monde en les remerciant d'avoir fait le voyage pour elle.



Cet après-midi, lors de leur visite à Paris pour le Salon de l'Agriculture, quelques participants de L'amour est dans le prè désireux de surprendre Karine Le Marchand à la sortie d'un enregistrement des Big Heads de RTL. Trop content de les trouver, l'animatrice a fait durer le plaisir en déjeunant avec Jean-Noël (saison 8, charmante compagnie visiblement), Gilles (saison 9, pas seul), et Frédérique (saison 7) chez Savy, le bistrot situé en face le studio RTL. L'histoire pour immortaliser ce grand moment, l'hôte posé parmi ses agriculteurs. "Trop gentil!" Dit-elle comme une légende.



