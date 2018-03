France, le smartphone, première source de connexion à Internet

Les Français sont accrocs à leur smartphone



Parmi les 42,2 millions d'internautes qui vont sur le web chaque jour, nombreux sont ceux qui se connectent sur le smartphone plutôt que sur l'ordinateur. Transportable partout, pratique et doté d'un réseau de plus en plus rapide, le smartphone a cumulé plus de deux tiers des connexions à l'automne dernier. Le ratio n'est pas nouveau : cela fait bientôt 3 ans que le téléphone est préféré à l'ordinateur.



Les pics de connexions ont lieu vers midi, puis dans la soirée à partir de 20h. Cependant, un nombre croissant d'utilisateurs navigue sur Internet depuis plusieurs écrans (parfois en simultané), aussi il reste délicat de distinguer le ratio réel qui existe entre les deux modes de connexion.



La part croissante des connexions sur mobile révèle aussi l'importance qu'il prend dans la vie de tous les jours. En moyenne, 8 personnes sur 10 avouent ne pas pouvoir se passer de leur smartphone. Cette dépendance est encore plus criante chez les 15-24 ans, qui le considèrent à 94% le comme indispensable.



Panorama des connexions



Les connexions sur mobile se concentrent largement sur sur les applications de géolocalisation, de messageries instantanées et de streaming. Google Maps est celle qui en reçoit le plus, avec 29,5 millions d'utilisateurs par mois, suivie par Messenger, la messagerie de Facebook (20,3 millions), Whatsapp (13,9 millions) et Skype (11,4 millions). Les applications de streaming musical comme Deezer, Spotify ou Shazam réunissent quant à elles entre 6 et 8 millions de personnes par mois.



En revanche, les tâches plus complexes telles que la recherche d'emploi et la déclaration d'impôts requièrent bien souvent l'usage de l'ordinateur. Les deux écrans se complètent ainsi à divers moments de la journée et de la semaine.