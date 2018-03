France, réaliser sa carte grise en ligne : comment faire ?

Site de l’ANTS : gare aux bugsLe site officiel d’immatriculation du Gouvernement prend désormais en charge toutes les demandes de carte grise : vous pouvez donc vous y rendre pour la vôtre. L’heure est néanmoins à la prudence. Depuis la numérisation totale des démarches, il semble que le site ait eu quelques difficultés à absorber l’ensemble des demandes entrantes.Résultat : un certain nombre de bugs se présentent régulièrement sur le site, notamment pour les particuliers.



Certains se voient tout simplement refuser leur dossier, d’autres constatent que certaines informations n’ont pas été prises en compte… A l’heure actuelle, même si certains de ces bugs ont été résolus, il en subsiste la plupart. On confère quand même que le site en lui-même offre une interface relativement intuitive, facile à prendre en main pour les débutants.Pour réaliser votre carte grise en ligne via le site de l’ANTS, il vous suffira de créer un compte en indiquant quelques-unes de vos informations personnelles. Votre espace personnel est entièrement sécurisé et vous permet de suivre le traitement de votre demande en temps réel.



Sinon, vous pouvez également demander à un professionnel de réaliser votre carte grise pour vous.Vous pouvez passer par un professionnel pour réaliser votre carte griseUne bonne option pour vous éviter les tracas de réalisation de votre carte grise en ligne ? Vous tourner vers le professionnel de l’automobile qui vous a fourni le véhicule. Pour quelques dizaines d’euros, celui-ci se charge généralement d’effectuer les démarches pour vous. Le tarif n’est pas réglementé : chaque professionnel le fixe librement.



Il convient donc de vous renseigner au cas par cas.Si les professionnels ont eux aussi connu quelques difficultés d’immatriculation sur le site de l’ANTS, les bugs les concernant sont maintenant quasiment tous résolus, débloquant ainsi la situation pour un grand nombre de véhicules. Vous pouvez donc sans crainte avoir recours à cette solution pour vous tranquilliser l’esprit.D’autres acteurs vous permettent de réaliser votre carte grise en ligneBesoin d’effectuer votre carte grise en ligne ? Une troisième solution s’offre à vous.



Depuis la numérisation des démarches de carte grise et même avant, de nombreux acteurs ont fait surface sur le marché. Il s’agit en fait d’entreprises extérieures, agréées par le Gouvernement pour immatriculer des véhicules.Le principe ? Comme pour le site de l’ANTS, vous transmettez vos documents en ligne via une plateforme totalement sécurisée.



Le paiement de votre carte grise se fait également en ligne en quelques clics.Chaque entreprise vous proposera des prestations différentes, vous devrez donc comparer les offres avant de vous lancer. Avant de faire votre choix, gardez en tête les quelques critères suivants : délai de prise en charge de votre demande, temps de réalisation de la démarche en elle-même, niveau d’information, accompagnement personnalisé.Bien souvent, la valeur ajoutée d’un service en ligne se mesurera à l’accompagnement client.



Disposez-vous d’un interlocuteur dédié pour vous épauler en cas de question ? Les informations dont vous avez besoin vous sont-elles clairement expliquées ? Avant de vous décider, vous pouvez aussi jeter un oeil aux avis clients du ou des services sélectionnés. C’est toujours utile !Vous l’aurez compris, il existe plusieurs façons pour vous de réaliser ou de modifier votre carte grise en ligne. ANTS, entreprise tiers, professionnel de l’automobile… Faites votre choix en fonction de vos préférences, de votre appétence pour les démarches informatisées et du temps à votre disposition.