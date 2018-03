François Hollande : Vous ne devinerez jamais où il va emménager (avec Julie Gayet) !

Le fait de quitter l'Elysée aurait pu l'attrister et l'anéantir or, François Hollande semble plus épanoui que jamais depuis son départ de la présidence de la France. Après avoir passé un bel été à sillonner l'Hexagone au bras de sa compagne Julie Gayet, l'ancien Président vient de trouver des locaux pour établir les bureaux de la fondation qu'il a créé au mois de janvier 2017.



Et apparemment tout lui sourit en ce qui concerne l'immobilier puisqu'il vient de trouver un appartement parisien parfait pour entamer sa nouvelle vie. Selon le journal Le Figaro, François Hollande devrait prochainement s'installer dans le XXe arrondissement de la capitale, dans un logement situé à Porte de Bagnolet. Un choix aux antipodes des anciens président français qui habituellement font le choix de s'établir dans le VII, le VIII ou le XVIe arrondissement de Paris.



Et pour parfois s'éloigner de la grisaille et se ressourcer, François Hollande envisagerait d'acheter une maison en Corrèze ! Selon le même journal mentionné précédemment, François Hollande se serait également remis au régime et travaillerait en ce moment sur l'écriture d'un livre racontant ses cinq années passées à l'Elysée.