Gabon/Guinée-Equatoriale: Un appel au boycott de la Can 2012

Le groupe de recherche et d'action réuni à Yaoundé, capitale du Cameroun mercredi et jeudi dernier s'est indigné des exactions dont sont victimes les Africains en Guinée-Equatoriale et au Gabon, en violation des conventions internationales sur la libre circulation. Des Africains de plusieurs nationalités sont soit reconduits aux différentes frontières, soit assassinés, comme cette Camerounaise il y a quelques semaines en Guinée-Equatoriale.



Après avoir fait l'état des lieux sur le respect des droits des migrants, les participants sont parvenus à des recommandations fortes. Notamment, "appeler les pays dont les ressortissants (Cameroun, Mali, Ghana, Liberia, Nigeria, Niger, Burkina Faso...) sont particulièrement victimes des expulsions ou refoulement réguliers de la Guinée-Equatoriale dans les conditions quasiment inhumaines de boycotter la coupe d'Afrique des Nations de football 2012.



Comment peut-on demander aux pays non qualifier de boycotter cette compétition? "Ils pourront y être comme spectateurs,à l'instar des Camerounais, qui comptent s'y rendre pour regarder les matches. Que le Gabon et la Guinée-Equatoriale remplissent les stades avec leur pétrole", a lancé l'un des participants, qui cachait à peine sa colère. par ailleurs, le Grami-Ac s'engage à faire du lobbying et plaidoyer en direction des missions diplomatiques accréditées au Cameroun afin de leur faire admettre que migrer est un droit. Le Grami-Ac compte descendre sur le terrain, les 4 et 5 janvier prochain au niveau de la frontière avec ces deux pays pour des actions et plaidoyer auprès des autorités locales.



Les participants venus de plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ont planché sur les sujets importants. Ainsi, ils demandent de renforcer et d'intensifier le dialogue entre la société civile,les pouvoirs publics et les élus locaux sur la question de migration.Ils exigent aussi des mécanismes officiels et accessibles à tous pour les transferts de fonds entre la Guinée-Equatoriale et le Cameroun, et entre la Libye et le Cameroun. Ils demandent la mise en place d'une politique migratoire effective qui prend en compte toutes les catégories de migrants. Il a été révélé que plus de 800 Camerounais sont en villégiature au Cameroun; faute de moyen pour pouvoir retourner au pays natal. Ils avaient l'espoir de rallier l'Europe par des moyens de bord.