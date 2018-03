Gaza : Le chef de la Ligue Arabe demande la levée du blocus

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a réclamé dimanche 13 juin la fin du blocus de la bande de Gaza, imposé par Israël depuis quatre ans, lors de sa première visite dans l'enclave palestinienne. "Ce blocus doit être brisé. La position de la Ligue arabe est claire", a assuré M. Moussa après avoir traversé à Rafah la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza. "Non seulement les Arabes mais le monde entier doit soutenir le peuple palestinien contre le blocus de Gaza et face à ce qui se passe dans les territoires occupés, en particulier à Jérusalem-Est (annexée)", a affirmé le secrétaire général de la Ligue arabe.



M. Moussa a traversé peu avant 10H00 (07H00 GMT) le terminal de Rafah, à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza. Il a été accueilli par des membres du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a pris le contrôle de la bande de Gaza il y a trois ans, et par des représentants des autres factions palestiniennes.



Au cours de cette visite de quelques heures, M. Moussa doit rencontrer des responsables de l'ONU et d'ONG, le Premier ministre du Hamas Ismaïl Haniyeh et les chefs des principaux mouvements palestiniens à Gaza. Cette visite survient à la suite du raid meurtrier israélien contre une flottille humanitaire internationale en route vers Gaza le 31 mai, qui a fait 9 morts parmi les passagers d'un navire turc et des dizaines de blessés.