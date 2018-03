Google Domains est maintenant disponible en France

Il y a 225 extensions disponible mais ce qui est étrange c’est que l’extension .fr n’y était pas mais maintenant les Français peuvent se réjouir de cette bonne nouvelle.



L’extension .fr est maintenant disponible sur Google Domains



Si vous voulez acheter un nom de domaine de chez Google, la démarche a été simplifiée. Vous allez vous rendre sur le site de Google Domains et vous cherchez le nom de domaine que vous choisissez en suivant l’aide tout en haut de la page. Pour savoir la disponibilité du nom de domaine de votre choix, une émoticône vert qui sourit apparait lorsque celui-ci est disponible et un visage gris apparait si c’est le contraire.



Comment faire une réservation ? C’est simple, un visage bleu qui sourit apparait lorsque le nom de domaine est disponible mais aussi le prix à l’année apparait en même temps que l’émoticône. Vous cliquez sur le bouton qui est visible si le prix vous convient. Mais il existe aussi des noms de domaines premium, ceux-ci sont disponibles lors de l’achat uniquement.



En gros, c’est une bonne nouvelle pour les Français mais il y a un seul bémol, le nom de domaine est limité. Celui-ci n’a pas l’extension .ch (Helvètes), .be (Belges) et aussi .fr (Français). Etrange comme situation, pourtant Google Domains arrive en France. Etant donné qu’il est encore en version bêta, on pourrait espérer à un changement.



Bref, Google Domains arrive en France pour l’extension .com, .org, .net pour un prix plus élevé. Maintenant le nom de domaine de Google est disponible dans plus de 13 pays.