Guinée : Second tour : L'armée guinéene prendrait ses distances

Alors que l’opinion nationale commence à douter de la volonté du Général d’Armée Sékouba Konaté à organiser le second tour de la présidentielle en Guinée le plus vite que possible, un second tour dont la date reste encore inconnue et la résolution de la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le Général de Brigade Maturin Bangoura ministre des Transports a tenté hier jeudi 30 septembre 2010 de rassurer le peuple de Guinée quant à la volonté des militaires de conduire le processus à son terme : « Il n'y aura pas de militaire qui va obstruer ce processus engagé. Il est temps pour les guinéens de comprendre, la CENI est la seule instance qui est habilitée à se prononcer par rapport aux dates. Au chronogramme.



Du tort à travers on cherche la petite bête pour savoir qui est responsable. Aucun militaire ne tentera quoi que ce soit pour retarder la tenue du second tour. Le blocus c'est au niveau des politiciens » insiste Maturin Bangoura, avant de poursuivre en se prononçant par rapport à la crise au sein de la CENI pour la succession de son président décédé à Paris feu Ben Sékou Sylla : « Pour tout problème à la CENI, il faut se référer aux textes et lois qui régissent l’institution pour régler les différends ». Mais toutefois : « Nulle part dans le monde, quelle que soit l'indépendance qu'on donne à la CENI, l'organisation de l'élection se passe avec le gouvernement » précise t-il.



A signaler que le Général Maturin Bangoura le plus adulé et aimé des ministres du gouvernement de Jean Marie Doré par les citoyens de Conakry vue les différents actes posés par lui à la tête des différents ministères ( Télécommunication et transport) qu’il a géré depuis le début de la transition s’est exprimé à l’occasion de la visité de l’Alliance Arc-en-ciel hier chez le Général d’Armée Sékouba Konaté. Un Général d’Armée qui n’a pas voulu recevoir l’Alliance qui soutient la candidature d’Alpha Condé et du coup à mandater son compagnon d’Arme Maturin Bangoura.



Au-delà de cette visite dit on d’explication par rapport au blocage actuel de la transition du coté de l’Alliance Arc-en-ciel, le Général de Brigade et ministre des transports répond à El hadj Fodé Soumah Président du parti Génération Citoyenne(GECI) allié à Mamadou Cellou Dalein Diallo au compte du second tour qui a partir de Dakar a dénoncé hier jeudi au cours d’une conférence de presse ce qu’il qualifie de main invisible. Pour El hadj Fodé Soumah : « Trois entités bloquent le processus: Un Premier ministre qui veut jouer aux prolongations, des ministres qui s’accrochent à leur poste et une armée incontrôlée. Voilà la main invisible qui bloque la transition en Guinée ».



Par ailleurs, selon le chargé de communication de la CENI qui vient de donner l’information à Koaci.com le second tour de la présidentielle pourrait finalement avoir lieu le 17 octobre prochain. Sans donner plus de précision.