Hausse des prix : -L’ONU s’inquiète -Le gouvernement Malien s’éclipse

Le diplomate Onusien, Olivier de Schutter, s’est alarmé par rapport à la hausse des prix des denrées dans le monde. En faisant un diagnostic de la situation il fait allusion à la crise alimentaire de 2008 qui au début à créer la flambée des prix des denrées de première nécessité. Du coup, ce fut des émeutes dans une trentaine de pays dans le monde.



Dans ses déclarations le diplomate de l’ONU, s’inquiète. Considérablement. Il souligne que « 80 pays environ dans le monde sont en situation de déficit alimentaire. Une hausse très dangereuse pour ces pays ». Avant de signaler que le Mali n’est pas à l’abri du fléau.



Selon Olivier, l’alerte de l’ONU est sans appel : « les zones les plus menacées par la crise alimentaire sont les pays du Sahel dont le Mali. Parce que ces pays sont en situation de déficit alimentaire ».



Pour cette raison, Olivier de Schutter lance un appel aux pays menacés par cette crise de ne pas tomber dans les travers de 2008. Avant de leur demander d’imposer davantage la transparence dans la passation du marché des vivres. Car, il estime : « 92% de ces opérations se déroulent dans l’opacité. Mais le cas du Mali est très inquiétant. Surtout que la crise ivoirienne en rajoute, déjà, à la situation mondiale ».



Cependant, le département de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement a du mal à dégager des pistes pour circonscrire cette crise qui plane sur notre pays comme l’épée de Damoclès.



Le département du commerce prouve son impuissance



Pourtant la colère des consommateurs, par rapport à la flambée des prix sur les marchés s’accentue le jour au jour.



Moussa Camara, un ingénieur s’insurge : « s’il n’y a pas de solution miracle il est fort probable que nous marchons ». Comme pour dire que les autorités du Mali ne sont pas préoccupées par les dégâts que la cherté de la vie occasionne chez les populations.



Quant à Bakoroba un grossiste, sur le marché du Dabanani, il met la compétence du département de l’industrie et du commerce en jeu. Pour lui, il faut une assistance divine pour une sortie de crise dans notre pays : « seul Dieu peut nous donner une issue à ce phénomène », déclare-t-il.



Par ailleurs, les revendeurs soutiennent que la négligence et le laxisme du gouvernement seraient à l’origine de cette hausse du prix des produits de premières nécessités dans notre pays.



Malgré les inquiétudes de l’ONU et la grogne de la population malienne, sur la hausse des prix des denrées alimentaires, le gouvernement garde toujours la tête sous l’eau.



Le jeudi dernier, lors de notre passage audit ministère, le Chef de Cabinet, Fanta Karabenta, nous promettait de nous mettre en contact avec une commission mise en place pour circonscrire le phénomène. En vain.



Et jusqu’à présent, rien de potable de la part du département du commerce. Et il reste à douter si cette fameuse commission existe. Et même hier encore, quand on passait, il n’y avait rien de concret : les secrétaires nous affirmaient que les cadres sont en réunion. En entendant, les consommateurs prennent leur mal en patience.



Par ailleurs, pour circonscrire le fléau, certains consommateurs sollicitent la reconstitution des stocks alimentaires afin de stabiliser les prix. D’autres voient la solution vers la Mauritanie. Selon ces derniers, les produits de premières nécessités sont encore moins chers dans ce pays. A leurs en croire, le sac du sucre coûte 15 000F Cfa.



Oumar Diakité