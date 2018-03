Pour en croire les experts de BFM Business qui ont répertorié l'immobilier et le mobilier de Johnny Hallyday (voiture, motos, etc), sa fortune s'élèverait à une centaine de millions d'euros, une aubaine qui divise aujourd'hui les deux clans Hallyday.



D'un côté, Laeticia, son seul héritier à croire le dernier testament du chanteur, et ses filles Jade et Joy, de l'autre David et Laura, les Aînés de Taulier. Une famille recomposée aujourd'hui divisée. Depuis la libération de l'avocat de Laura Smet, les tensions sous-jacentes sont apparues. Dans une lettre posthume à son père, Laura évoque même le fait qu'elle ne pouvait pas dire au revoir. À cause de quoi, qui? Tant de questions qui restent après la mort de Johnny.



Déjà la bataille juridique entre les ténors du bar promet de faire rage. En question, un testament, écrit en 2014, écrit par Johnny chez lui à Marnes-La-Coquette, pas chez le notaire, selon nos collègues RTL. Interrogé par Europe 1, M. Roland Pérez construit des scénarios autour de la volonté de la star.



"Cette affaire aura donc de très longues procédures judiciaires", dit-il. La Cour de cassation peut décider dans dix ans. Cela veut dire que tous ses biens seront gelés, à savoir l'immobilier, les droits musicaux ... Ils seront payés, mais probablement bloqués sur les comptes ", explique-t-il dans le Matinale Patrick Cohen, ce qu'on appelle des" mesures de précaution ".



inventaire de la propriété du chanteur et empêcher Laeticia Hallyday de les gaspiller avant de rendre une décision de justice. "Mais il est nécessaire que la prétendue héritière puisse vivre. Considérant les caprices de la justice, un accord ne sera-t-il pas scellé avant l'issue de la procédure? ", Il s'interroge encore.



(avec gala.fr)