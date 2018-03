Huawei présente une voiture conduite automatiquement par un smartphone

Le géant chinois des télécoms Huawei a présenté lundi un véhicule entièrement piloté par l'intelligence artificielle contenue dans un smartphone haut de gamme au World Telecommunication Congress (MWC) de Barcelone.

C'est le premier test de conduite autonome réalisé à l'aide d'un smartphone, le Mate 10 Pro, grâce à l'intelligence artificielle (AI) a déclaré le groupe dans un communiqué.



Le véhicule, modèle d'un constructeur de luxe allemand, était équipé d'une caméra sur son toit et d'éléments robotisés pour assurer la direction. La voiture devait éviter divers obstacles sur une piste en ligne droite de quelques dizaines de mètres.



"Nous avons lancé le projet il y a cinq semaines, l'idée était de montrer concrètement ce que notre IA pouvait apporter. Le smartphone contrôle complètement la voiture, nous n'avons rien ajouté à bord en dehors des éléments de direction." a expliqué à l'AFP Arne Herkelmann, responsable de l'innovation chez Huawei.



Dans le cadre du test, le véhicule doit reconnaître différents obstacles, un vélo, un chien ou une balle et essayer de l'éviter, selon les options choisies par le passager.



Ces objets sont détectés par la caméra et identifiés par l'IA, détaillée par Herkelmann.



Le test visait à mettre en évidence les capacités d'intelligence artificielle du groupe, sans prétendre proposer un nouveau système de direction sans conducteur, a déclaré Huawei.