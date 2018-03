Journée Mondiale de la Liberté de la Presse : « Parler sans crainte, assurer la liberté d’expression dans tous les médias »

Cette année, le monde célèbre la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d’expression dans tous les médias ». Il est question, à travers ce thème, de dénoncer le musellement dont sont victimes les journalistes dans le monde entier, afin de faire appliquer la liberté de la presse dans toute sa globalité.



«Droit fondamental elle-même, la liberté d'expression crée également les conditions nécessaires à la protection et la promotion de tous les autres droits de la personne humaine. Mais son exercice ne va pas de soi. Il requiert un environnement sûr, propice au dialogue, dans lequel chacun peut s'exprimer librement et ouvertement sans crainte de représailles», dixit Ban Ki Moon, Secrétaire Général des Nations Unies.



C’est donc le moment de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse, de défendre les médias des attaques contre leur indépendance et de se souvenir des journalistes tués parce qu'ils faisaient leur devoir.



Dénoncer afin d’assainir l’environnement dans lequel exercent les hommes et femmes de médias, tel est le cheval de bataille de Journalistes Sans Frontières à l’occasion de cette journée dédiée à la liberté de la presse.



En effet, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, beaucoup plus qu’ailleurs, la liberté de la presse est encore trop souvent foulée au pied par les dirigeants de systèmes politiques de dictature.



Un récent rapport de 2012 sur l’évaluation du développement des médias au Gabon, publié par l’Unesco a démontré que la situation de la presse gabonaise, bien que connaissant encore des restrictions, était bien moins alarmante que celle des médias de certains pays voisins.



En effet, bien qu’encore trop liés à la politique et au pouvoir en place, les médias gabonais bénéficient, à première vue, d’une certaine liberté de la presse. Le rapport en veut pour preuve, l’existence de plus en plus de journaux satiriques critiquant ouvertement le système en place.



Toutefois, il est important de relever que même si l’ère de la répression violente et physique des journalistes semble avoir été dépassée, il subsiste tout de même un certain trafic d’influence et une lourde politisation des médias, surtout des chaînes publiques pourtant censées faire preuve d’impartialité.



Des fléaux tels que la corruption et la manipulation des médias sont également toujours présents dans le pays. Un état des choses qui pousse les populations à se détourner des médias publics jugés trop orientés et au service du pouvoir en place.

Aussi, au Gabon, cette journée sera l’occasion de débattre de la déontologie et de l’éthique du métier de journaliste, rappelant aux hommes de médias leur mission première qui est d’informer et d’instruire en toute objectivité.



Parmi les activités prévues pour l’occasion, des travaux en plénières animés par des associations et des syndicats des professionnels de la communication. Ils viseront à valider un manifeste des professionnels de la communication qui sera présenté et remis officiellement aux autorités compétentes. Des allocutions sont également à l’ordre du jour, en l’occurrence celle du représentant résident de l’Unesco.









Publié le 03-05-2013 Source : Gaboneco.com