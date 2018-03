Julie Gayet, ou la revanche de Ségolène Royal

Par une curieuse ironie de l'histoire, Julie Gayet a approché François Hollande grâce à Ségolène Royal. On est alors à quelques mois de la présidentielle de 2007. L'actrice a le coeur socialiste. Son père, Brice Gayet, est un célèbre professeur de médecine lui-même marqué à gauche, qui a choisi d'exercer la chirurgie digestive dans une structure mutualiste (l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris). C'est Bernard Murat, le metteur en scène de théâtre, qui présente Julie Gayet à Ségolène Royal.



L'homme est un vieil ami du couple Royal-Hollande (il est resté proche du président de la République), et la jeune fille a envie de s'engager pour la candidate socialiste. Son rôle est toutefois limité. Elle ne participe aucunement aux réunions stratégiques, mais s'affiche, comme d'autres, lors des meetings de la candidate. Elle participe à deux réunions publiques importantes, dont l'une à Bordeaux, et laisse aux équipes de campagne l'image d'une jeune femme enjouée, la plus sympathique de tous les artistes qui épaulent Ségolène Royal.



Image plus sympathique



En 2011, rebelote. Julie Gayet intègre au fur et à mesure l'entourage du candidat socialiste (François Hollande, donc). Elle a conservé de la campagne précédente plusieurs amis, dont Dominique Besnehard, l'ex-agent de stars et producteur, et Julien Dray. L'une de ses premières apparitions publiques, c'est à la halle Freyssinet, fin octobre 2011, lors de l'investiture officielle du candidat Hollande pour la présidentielle. Elle est assise dans les premiers rangs, au coeur de la vaste salle, mais son rôle est symbolique. Julie Gayet, comme Benjamin Biolay, est une sorte de caution artistique pour François Hollande. Rien de plus, alors.



Désormais, on la voit dans les rues de Paris avec à l'épaule un sac aux couleurs d'Anne Hidalgo, candidate du PS à l'Hôtel de ville. Julie Gayet ne fait que poursuivre son oeuvre de soutien à la cause socialiste. En 2012, elle est ainsi devenue, à la demande de Bertrand Delanoë, marraine du festival de jeunesse Mon premier festival, créé par la mairie de Paris, et a accepté de figurer dans l'un des clips de campagne d'Anne Hidalgo, comme une quinzaine d'autres personnalités. Mais, pas plus qu'en 2007 ou en 2012, elle n'a intégré l'équipe de campagne. Son implication est d'abord médiatique.



En revanche, au PS, certains se frottent les mains. Quelques candidats aux municipales font déjà des paris sur les gains de voix en mars prochain, jugeant l'image de Julie Gayet plus sympathique que celle renvoyée par l'actuelle compagne de François Hollande. "À Marseille, dit un ténor du PS, les militants espèrent que Julie Gayet va rapporter 5 % de voix en plus !" On n'est plus dans le symbole.