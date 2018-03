Kadhafi: Il nargue le nouveau gouvernement libyen

Dans un nouveau message diffusé sur la chaîne privée Al-Raï, Mouammar Kadhafi fait de nouveau appel au peuple libyen pour ne pas céder à ce qu’il considère comme une « colonisation de leur pays ».



Alors que beaucoup de partisans au régime de Kadhafi quittent le pays, l’ex-dirigeant libyen est toujours en fuite et plus provocant que jamais. Le quotidien Scotsman rapporte que Mouammar Kadhafi a accusé les rebelles de céder leur souveraineté à l’influence étrangère et les qualifie de traîtres. « Nous ne remettrons pas la Libye au colonialisme, encore une fois, comme les traîtres le veulent. »



La localisation de Mouammar Kadhafi est actuellement toujours incertaine même si les loyalistes à l’ancien régime prétendent qu’il est toujours en Libye. De son côté, Kadhafi a réfuté les propos tenus dans les médias affirmant qu’il s’est enfui au Niger. Il a affirmé, toujours sur la chaîne Al-Raï, que ces communiqués étaient « des mensonges visant à détruire le moral ».



Par ailleurs, la chaîne privée syrienne Al-Raï, seul média à diffuser les messages de Mouammar Kadhafi, pourrait avoir été rachetée par l’ex-dictateur lui-même pour la somme de 20 millions d’euros. Si l’opérateur français Eutelsat, qui diffuse cette chaîne, se dit dans l’impossibilité de cesser de relayer ses programmes, il a néanmoins invité son distributeur local, Noorsat, à y réfléchir. «Cela supposerait une intrusion à un niveau supérieur au nôtre (…), au niveau politique ou réglementaire», déclare le porte-parole d’Eutelsat.



