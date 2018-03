L’Afrique de l’Ouest veut capter le marché de 4000 milliard de dollars de la finance islamique

Actuellement évalué à 4 billions de dollars, le marché mondial de la finance islamique suscite beaucoup d'intérêt de la part des pays d'Afrique de l'Ouest, qui ne représentent que 5% du volume des transactions. C'est le sens de la cinquième édition du forum sur la finance islamique prévu le 19 mars 2018 à Dakar.



L'Afrique de l'Ouest veut faire de la finance islamique un levier pour la croissance de son économie. Pour le PDG de l'Institut Africain de Finance Islamique (AIIF), Mouhamadou Lamine Mbacké, la finance islamique connaît une croissance exponentielle puisque le volume des transactions passe de 800 à 4000 milliards de dollars. Pourtant, c'est la capitale d'un pays non-musulman qui reste le centre mondial de la finance islamique, Londres dans ce cas.



D'autres pays tels que l'Allemagne, le Luxembourg ou le Japon ont développé des stratégies pour saisir les énormes opportunités offertes par ce produit financier innovant.



Seul bémol, la législation bancaire de l'institut émetteur, le Bceao, n'est pas en ligne avec la finance musulmane.

Cependant, des pays comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont en avance dans ce processus. De même, le Sénégal est considéré comme un pays pilote, l'un des rares à émettre des «Sukuks» (obligations conformes à la Charia) sur le marché international.



Le forum qui est sur le point d'abriter la capitale sénégalaise est vu comme un pont entre l'Afrique et les pays du Golfe.



Quelque 500 grandes entreprises d'Afrique de l'Ouest sont attendues à ce forum sous le thème: "Investissements directs des pays du Golfe pour des projets majeurs".

Des structures dirigeantes telles que le ministère chargé du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ou la délégation pour la promotion des centres urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) soutiendront l'organisation de cette rencontre historique.



(avec financial afrik)