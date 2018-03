L’Incroyable vision satannique d'Albert Pike : Grand-Maître de la Franc-maçonnerie

Chers amis et chers frères,



Nous sommes heureux de mettre à votre disposition cet article de "Cutting Edge" révélant l’incroyable vision satanique d’Albert Pike, Grand-Maître de la Franc-maçonnerie. Cette vision était en réalité le plan secret des Illuminati, pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial et la manifestation de l’Antichrist.



Pike fut le Grand Commandeur de la Franc-maçonnerie Américaine de 1859 à 1891. Au cours de l’exercice de son mandat, Pike reçut une vision globale de ce que la Franc-maçonnerie pouvait accomplir. Il consacra donc son immense intellect à la mise en œuvre de cette vision. C’est pourquoi Albert Pike fut considéré comme le principal Grand Maître de la Franc-maçonnerie mondiale à cette époque. Il est sans doute le plus important Franc-maçon de tous les temps.



Avant de nous engager plus loin dans notre étude, il est important de donner certaines précisions sur la biographie d’Albert Pike. Il fut un héros confédéré de la Guerre Civile, et prit la tête de la Franc-maçonnerie américaine après la guerre. Pike est considéré comme le plus important Franc-maçon de tous les temps pour les raisons suivantes:



Il a été un génie reconnu.

Il parlait couramment 16 langues.

Il était diplômé de l'Université Harvard.

Il fut Général de Brigade au cours de la Guerre Civile.

Il connaissait parfaitement la Cabale, ce système occulte du Judaïsme, qui est au centre du Nouvel



Ordre Mondial.



Lorsque Pike eut pris la tête de la Franc-maçonnerie Nord-Américaine, il s'installa au "Temple de la Connaissance," à Washington, à 13 blocs au nord de la Maison-Blanche, en ligne directe avec le grand obélisque maçonnique et le Monument de Washington. Quand Andrew Johnson succéda à Abraham Lincoln, Pike eut ses entrées libres à la Maison-Blanche, car Johnson était lui-même Franc-maçon.

A cette époque, la vision extraordinaire qu'avait reçue Albert Pike, concernant l'avenir de la Franc-maçonnerie, ainsi que le fait qu'il était écouté par la Président des Etats-Unis, ont propulsé la Franc-maçonnerie Américaine en première ligne du pouvoir, pour la mise en place du Nouvel Ordre Mondial. Considérez les Présidents Francs-Maçons qui se sont succédé à cette époque:



Andrew Johnson (1865-1869).

James A. Garfield (1881).

William McKinley (1897-1901).

Theodore Roosevelt (1901-1909).

William Howard Taft (1909-1913).

Warren G. Harding (1921-1923).

Franklin D. Roosevelt (1933-1945).

Harry S. Truman (1945-1953).



Ainsi, tout au long de ces années cruciales entre la Guerre Civile et le début de la Guerre Froide, l'Amérique a été dirigée par des Présidents Francs-Maçons. Plus exactement, entre 1865 et 1953, période cruciale de 88 ans, les Présidents Francs-Maçons ont été au pouvoir pendant 44 ans! Il faut que vous sachiez que les occultistes attachent une grande importance aux chiffres et aux nombres. Le nombre 11 est l'un des plus sacrés pour eux, ainsi que tous les multiples de 11. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Francs-Maçons vénèrent le nombre 33, car il est égal à 11 fois 3, le chiffre de leur trinité.



En ce qui concerne la capacité des occultistes à atteindre leurs objectifs, vous devez vous rappeler simplement ceci:



1. Leur puissance est surnaturelle, mais elle vient de Lucifer.



Au début du livre de Job, nous avons une incroyable révélation de la puissance de cet être surnaturel qui s'appelle satan, pour plonger le monde dans le chaos: "Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Eternel, et satan vint aussi au milieu d'eux. L'Eternel dit à satan: D'où viens-tu? Et satan répondit à l'Eternel: De parcourir la terre et de m'y promener" (versets 6 et 7 du chapitre 1).

Satan dit à Dieu qu'il vient de parcourir la terre et de s'y promener! Ceci est incroyable, parce que nous voyons que la terre est immense, même pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas un endroit immense pour satan, car il peut la parcourir entièrement et s'y promener.



C'est comme si vous étiez dans votre jardin. Vous pouvez certainement le parcourir et vous y promener, n'est-ce pas? Pour vous, votre jardin n'est pas un endroit tellement immense, et vous en êtes le maître incontesté. Il en est de même pour satan, en ce qui concerne la terre. Pour cet ange déchu, la terre est un endroit minuscule, et ses habitants humains sont des proies faciles. Nous n'avons aucune idée de la puissance de satan et de ses hordes de démons. Aucun être humain ne fait le poids devant eux. Ils haïssent toute l'humanité et veulent se venger du fait que nous avons été créés "à l'image de Dieu." Ceci me permet d'aborder le deuxième point, en ce qui concerne la capacité des occultistes à atteindre leurs objectifs.



2. Dieu contrôle toutes choses, même satan et ses hordes de démons!



Dieu contrôle absolument les événements mondiaux. Satan et ses démons ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu. Quand Dieu force satan à manipuler les foules humaines qu'il contrôle, pour faire quelque chose qui accomplit les prophéties de la Bible, toute la gloire en revient à Dieu. C'est pourquoi Dieu a déclaré d'une manière tellement solennelle, en ce qui concerne Ses prophéties: "Consultez le livre de l'Eternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront; car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera" (Esaïe 34:16).



En d'autres termes, aucune des prophéties du Seigneur "ne manquera" de s'accomplir! Le plus grand exemple de l'omnipotence de Dieu, en face de la rébellion de satan, est la renaissance de la nation d'Israël, exactement comme Dieu l'avait prévue. Satan hait Israël d'une parfaite haine, parce qu'il hait Dieu, et parce qu'Israël est le peuple choisi par Dieu. Si satan pouvait faire ce qu'il voulait, il aurait remué le ciel et la terre pour empêcher Israël de récupérer sa terre et de former à nouveau une nation, en 1948. En fait, satan a tenté d'empêcher cela, en utilisant puissamment Adolf Hitler, et en s'efforçant d'éliminer complètement tous les Juifs de la planète. Mais il a échoué, et Israël est retourné dans son pays, comme Dieu l'avait annoncé d'avance!



Retournons à présent au plus grand occultiste de tous les temps. Comme la plupart des occultistes, Albert Pike avait des esprits guides surnaturels, qui lui dispensaient la "Sagesse Divine" et qui lui ont révélé comment mettre en place le Nouvel Ordre Mondial. Un "esprit guide" est un "être surnaturel," qui se révèle à ceux qui ont consacré leur vie à la pratique de l'occultisme.



Vous devez réaliser que beaucoup de praticiens de la religion du Nouvel Age ne considèrent pas du tout comme une mauvaise chose le fait d'avoir un esprit guide. En fait, ils vous diraient tous avec des cris d'enthousiasme qu'ils sont remplis de bonheur et de joie quand ils sont en relation avec leur esprit guide. Ils ne comprennent pas qu'ils ont été momentanément séduits par satan, qui peut, comme ses démons, apparaître en Ange de Lumière, afin de les séduire. "Et cela n'est pas étonnant, puisque satan lui-même se déguise en ange de lumière" (2Cor. 11:14).



Albert Pike a donc reçu une vision démoniaque, que nous allons vous décrire. Le 22 janvier 1870, Pike, et l'un des collègues de son internationale de conspirateurs, Giuseppe Mazzini, publièrent le Plan qui conduirait à l'établissement du Nouvel Ordre Mondial. Ce Plan a été gardé secret. Depuis sa divulgation, il n'a circulé que dans les cercles secrets de la Franc-Maçonnerie. Il n'est connu que par les Illuminati qui conspirent au niveau mondial pour réaliser leur programme occulte. Je tiens ces informations de Doc Marquis, un ancien Illuminatus Luciférien, qui a publié un livre intitulé: "Secrets of the Illuminati" (Les secrets des Illuminati). Il y révèle de nombreux détails, qui n'étaient connus jusque-là que par les Illuminati.



Dans ce plan secret pour conquérir le monde, Pike envisageait la nécessité de trois guerres mondiales. Réfléchissez encore à la date à laquelle il a révélé ces prédictions: le 22 janvier 1870! C'était 44 ans avant le début de la première guerre mondiale. Quand vous comprendrez tout ce que nous allons vous révéler, et que vous réalisez le temps passé entre la prédiction et le début de son accomplissement, vous verrez clairement que des forces surnaturelles étaient en action. En outre, la date du 22 janvier 1870 a aussi une signification occulte. Le nombre 22 est l'un des nombres occultes les plus importants (11, 22 et 33).



Le Plan de Pike prévoyait le renversement de l'ancien ordre mondial, dominé par le judéo-christianisme, afin d'établir le Nouvel Ordre Mondial inspiré par satan. Pour cela, il fallait passer par des guerres. Mais ces guerres devaient être différentes de toutes les guerres que le monde avait connues jusque-là. Ces guerres devaient se dérouler sur une tout autre échelle. Elles devaient être mondiales.



Le Plan de Pike prévoyait trois guerres mondiales pour établir le Nouvel Ordre Mondial. En lisant cette prophétie satanique, n'oubliez pas que les Illuminati font appel à leur concept occulte de la Thèse, de l'Antithèse et de la Synthèse. La Thèse et l'Antithèse doivent entrer en conflit, afin de produire la Synthèse du Nouveau Système mondial. Les deux premières guerres mondiales ont permis d'établir l'Antithèse, qui a débouché sur la Guerre Froide, destinée à "maîtriser le conflit ou la menace de conflit," afin de déboucher sur la Synthèse finale. Voici les détails de ce Plan:



1. La première guerre mondiale a été déclenchée dans le but de renverser le Gouvernement Tsariste en Russie. Il fallait mettre en place en Russie un nouveau gouvernement athée et militariste. En outre, Pike avait clairement précisé que ce nouveau gouvernement en Russie devait être Communiste. Karl Marx avait déjà publié en 1848 son Manifeste Communiste, 22 ans exactement avant la prophétie occulte d'Albert Pike. N'est-il pas intéressant de voir à nouveau surgir un nombre cher aux occultistes? Vous verrez aussi apparaître plus loin 44 et 66, qui sont aussi des multiples de 11.



L'histoire nous a bien montré que cette première guerre mondiale s'est bien déroulée comme l'avait prévu Pike. Les puissances occidentales européennes, soutenues par les Etats-Unis, ont financé l'expédition de Lénine en Russie. Ils ont financé son gouvernement, et ont continué à aider financièrement le communisme russe par la suite, au moins une fois par décennie.



2. La seconde guerre mondiale devait selon Pike se dérouler entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. L'un des objectifs prévus pour cette guerre était de renforcer le nouveau régime communiste en Russie, afin d'affaiblir ou de détruire d'autres gouvernements et religions.



L'histoire nous a montré à nouveau que la seconde guerre mondiale a accompli ces objectifs. La guerre a commencé quand l'Allemagne a envahi la Pologne, entraînant la Grande-Bretagne à déclarer la guerre à l'Allemagne. Trois puissances principales se sont engagées dans ce conflit. Les occultistes pratiquant la Magie Noire se sont rassemblés, lorsque l'Allemagne s'est alliée à l'Italie et au Japon. Les occultistes pratiquant la Magie Blanche se sont rassemblés de leur côté, lorsque la Grande-Bretagne s'est alliée avec les Etats-Unis et la Russie. Ne vous y trompez pas! Cette guerre a opposé deux clans du Nouvel Ordre Mondial: La "mauvaise" alliance des puissances de l'Axe, contre la "bonne" alliance des Alliés, c'est-à-dire, en fait, la guerre des puissances pratiquant la Magie Noire, contre les puissances pratiquant la Magie Blanche. Nous aborderons ce thème plus en profondeur à un autre moment.



Il est certain que cette vision de Pike, concernant une seconde guerre mondiale qui ferait du Communisme Russe une super-puissance, a été accomplie d'une manière étonnante. Les historiens se sont toujours demandé avec étonnement comment Churchill et Roosevelt ont pu abandonner toute l'Europe de l'Est aux Soviétiques, alors que leurs forces militaires combinées étaient bien plus puissantes que celles des Russes. Il est clair qu'au moment où Churchill et Roosevelt ont cédé toute l'Europe de l'Est à la Russie, le gouvernement communiste de Russie (devenue par la suite l'U.R.S.S.) a accédé au statut de super-puissance, exactement comme l'avait prédit Pike dans sa vision.



N'oublions pas que la seconde guerre mondiale a permis à la Russie de développer une puissance qu'elle ne possédait pas avant la guerre. Ce sont les Occidentaux qui ont aidé la Russie à bâtir sa puissance militaire. Ils ont aussi aidé la Russie à construire une immense zone industrielle, à l'est de Moscou, ce qui lui a rapidement donné la base industrielle dont elle avait besoin. Il est vrai que la Russie a payé un lourd tribut en vies humaines au cours de ce conflit. Mais elle en est sortie avec le statut de super-puissance. Grâce à Roosevelt, la Russie possédait un empire sur lequel elle régnait, ainsi qu'une nouvelle base industrielle et militaire.



Vous savez à présent que si le Franc-Maçon Roosevelt a cédé à la Russie tous ces territoires, c'est uniquement pour respecter la vision que Pike avait reçue en 1870! Vous ne lirez jamais cela dans aucun de vos livres!



3. La troisième guerre mondiale selon Pike, est prévue opposer le Judaïsme et l'Islam. Cette prophétie est remarquable à plusieurs égards. Nous devons bien réaliser que cette prophétie a été faite en 1870, à l'époque où Israël n'existait pas encore en tant que nation. Personne ne pensait que cela serait un jour possible, à part quelques Chrétiens fondamentalistes!



Suivez donc avec attention les événements du Moyen-Orient, car c'est là que sera écrit le chapitre final du Plan des Illuminati. Les "esprits guides" démoniaques de la Franc-maçonnerie et des chefs du Nouvel Ordre Mondial planifient une troisième guerre mondiale, la dernière. Cette guerre commencera entre Israël et ses voisins Arabes, et s'étendra au monde entier. C'est de la fumée et des destructions causées par cette troisième guerre mondiale que jaillira littéralement l'Antichrist!

La partie la plus intéressante de ce plan démoniaque cadre exactement avec l'Ecriture! Dieu a prévu qu'il y aurait, dans les derniers temps, un jugement sur les Arabes. On le voit dans plusieurs passages de Sa Parole:



Dans Abdias, Dieu annonce la destruction de la Maison d'Esaü, en particulier du peuple d'Edom, dans les derniers jours. Dieu annonce cette délivrance, à cause de la manière dont les Arabes ont traité Son peuple élu, Israël. Il est vrai que la nation d'Edom a déjà été sévèrement jugée en 70 après Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas été éliminés en tant que peuple, et ils n'ont pas été détruits par Israël à l'époque, comme l'annonce le verset 18 d'Abdias. En outre, le verset 15 parle du "jour de l'Eternel" au verset 15. Ce jour concerne la fin des temps, ce qui n'était pas le cas en 70.



Dans Joël 2:18 à 3:21, Dieu annonce un terrible jugement sur toutes les nations, en commençant par les Arabes. Dieu "ramènera les captifs de Juda et restaurera la prospérité d'Israël. Nous savons que cela s'est accompli le 14 mai 1848. Relisez soigneusement ce passage de Joël, et vous verrez que la main de Dieu exercera de terribles jugements contre toutes les nations qui entourent Israël, lorsqu'Israël sera rétabli dans son pays. Joël 2:30-31 semble même prédire une guerre nucléaire dans les temps de la fin.



Israël échappera à la destruction physique par la puissance miraculeuse de Dieu. Mais ce pays courra un danger si grand que Dieu Lui-même devra surnaturellement le protéger. Dans Daniel 12:1, nous voyons qu'au temps de la fin, Israël courra un danger tel, que l'Archange Michaël devra "se lever" pour secourir le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël.



Nous pouvons donc accorder une réelle importance à cette vision démoniaque d'une troisième guerre mondiale. Car elle doit permettre à l'Antichrist de se manifester triomphalement au travers de toutes ces destructions. C'est lui qui mettra fin à cette guerre, pour offrir à un monde meurtri "la paix et la sûreté." Mais il est écrit dans 1Thess. 5:1-4 que c'est à ce moment précis, quand les hommes diront: "Paix et sûreté!" qu'une ruine soudaine les surprendra.



Les événements actuels montrent qu'Israël cherche à échanger "la terre contre la paix." Cela n'a aucun sens. Même les responsables politiques d'Israël, dont certains sont d'anciens généraux de l'armée, ont fini par soutenir ce plan insensé. Sur le plan militaire, ce plan est un désastre, car il offre aux Arabes la possibilité de s'installer de manière permanente au cœur même d'Israël, dont l'armée ne pourra plus réussir à défendre ce pays, si les attaques proviennent d'un Etat Palestinien. Les Juifs Orthodoxes sont convaincus que ce "Plan de paix" ne peut aboutir qu'à la guerre et non à la paix. Ils ont raison, car c'est ce que recherche le Plan des Illuminati.



Vous pourriez vous demander pourquoi tant de responsables Israéliens ont fini par accepter l'idée de donner un Etat aux Palestiniens, ou de rendre le Golan à la Syrie, alors qu'ils devraient savoir ce qui va en résulter? Je crois qu'il y a deux raisons à cela:



Ce sont des humanistes. A ce titre, ils peuvent donc être facilement séduits par satan.

Ils ont reçu, de la part des puissances occidentales," des "garanties" quant à la sécurité d'Israël, s'ils acceptent ce plan.



Quelle qu'en soit la raison, les responsables Israéliens ont fini par concevoir ce plan impossible. Ils ont déjà commencé à en réaliser une bonne partie de ses dispositions. A présent, avec un nouveau Premier Ministre de droite, tout est en place pour une prochaine explosion, car il ne semble pas disposé à s'engager plus loin dans ce "plan de paix." S'il tente de revenir sur les concessions déjà accordées, il ne peut qu'en résulter une guerre!



Suivez donc de très près tout ce qui se passe en Israël et au Moyen-Orient! Car l'Antichrist va se manifester au cours de cette troisième guerre mondiale. Les décors sont en place. La vision démoniaque d'Albert Pike, concernant les trois guerres mondiales nécessaires à la mise en place finale du Nouvel Ordre Mondial, est près de s'accomplir dans son intégralité.



Vous savez à présent pourquoi tout le vingtième siècle a connu autant de guerres et de bruits de guerres! Jésus l'avait pourtant entièrement annoncé d'avance, dans Matthieu 24:6. Il a dit que des guerres sans précédent caractériseraient l'époque des derniers jours, avant la manifestation de l'Antichrist.



Rappelez-vous aussi ce qui est écrit dans Apocalypse 17:17: "Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies."



Appel à la repentance



Vous qui avez eu le privilège de lire cet article, sachez qu'il est encore possible d'échapper à tout ce plan de destruction que les illuminati sont en train de faire. Il vous suffit de vous réconcilier avec Dieu maintenant, en acceptant le salut gratuit qu'Il nous offre par Jésus-Christ Son Fils Unique.



Si vous êtes déjà un chrétien né de nouveau selon les recommandations du Seigneur Jésus dans Jean 3:3, rassurez-vous que votre vie est en ordre devant Dieu.



Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est-à-dire que, si vous n'êtes pas encore passé par le baptême dans l'eau après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, voici le moment de le faire. Vous retrouverez l'enseignement sur le Baptême d'Eau sur notre site.



Que Dieu vous bénisse!



http://mcreveil.org/index_s6-fr.html