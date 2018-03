L’anneau pénien, pour le plaisir de votre vie sexuelle

Du nom anglais cockring, l’anneau pénien est un anneau en métal, en caoutchouc, en silicone, ou bien en cuir, généralement à pressions.



Fonctionnement et avantages



Il suffit de le placer à la base du sexe de l'homme de préférence avant érection et il maintiendra alors la pression sanguine à l’intérieur du pénis en vue de renforcer et de prolonger cette dernière afin de retarder l'éjaculation pour accroître le plaisir au moment de l'orgasme.



Les anneaux péniens s’avèrent efficaces également en cas de difficultés d’érection. Cependant, sont usage requiert beaucoup de précaution surtout en ce qui concerne la durée.



Le port prolongé déconseillé



En effet, il est fortement déconseillé d’utiliser l’anneau au-delà de 10 minutes pour les débutants et 20 minutes pour les habitués.

Ceci dit, le port prolongé d’anneau pénien peut présenter un danger aux conséquences identiques à celles induites par le priapisme : l’amputation du pénis dû à une trop longue période de blocage de circulation du sang vers le pénis.

De même, vous pourrez voir votre sexe perdre de plus en plus sa taille, après les impressions de grossissement que vous auriez eues pendant l’usage.



Il est aussi recommandé de faire le choix de votre "petit jouet sexuel" en tenant compte de la taille de votre sexe pour éviter de vous en choisir un qui vous serre de trop. Il est clair qu’un bon choix de son anneau est déterminant pour un usage plus confortable. Quant au choix du modèle et de la matière utilisée, vos moyens financiers seront déterminants.