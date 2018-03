L’escroquerie spirituelle des églises de réveil ou la fausse présence du Saint-Esprit au travers la transe, la langue et d’autres formes liturgiques.

J’ai été à l’église, j’ai parlé en langue, est-ce que cela est guidé par le Saint-Esprit?



Africain! Africaine! Ouvre tes yeux! Dieu t’a tout donné dès la première bouffée d’air après avoir quitté le ventre de mère.

La liberté de culte et de croyance est bien garantie par nos constitutions. Cela est indubitable…

Cependant, il faut être prudent de s’accrocher à n’importe quelle religion, surtout celles de nos jours appelées : églises de réveil.

Une fois de plus, les illuminés doivent alerter ceux dont les yeux sont encore bandées devant des phénomènes religieux dont certaines personnes qu’on appelle du jour au lendemain Papa pasteurs, après seulement avoir récité des colonnes de chapitres et versés bibliques, l’on devient le porte-parole de Dieu, uniquement pour en faire un commerce, en puisant du fric des mains des fidèles aux yeux fermés.



D’entrée de jeu, je vais parler à toi ma sœur, à toi mon frère en disant que si dans ton église, ton pasteur te demande de fermer les yeux, et la nuit, pendant le culte, en vous disant d’éteindre les lumières, il faut déjà vite quitter une telle église de réveil sans y revenir, malgré l’abondance à laquelle le pasteur émérite de la parole de Dieu vous y confie.



Dans cette façon de faire, il s’y passe tant de choses dans cette église que personne ne peut voir, en dehors du cercle restreint complotant avec le pasteur pour une cause bien précise, c'est-à-dire, celle de pénétrer en quelques minutes le corps vital et spirituel des fidèles : temple de Dieu, au moyens des pratiques sataniques dans le seul but de détruite l’âme du corps vital, c'est-à-dire, le siège de ton corps spirituel qui vient rehausser son aura, et par conséquent affaibli tout ton âme, avec comme résultat final faire de toi un possédé.



C'est-à-dire que, ton pasteur fait de toi, une simple chose, à son service, influençable à souhait, de près ou de loin, une fois qu’il prend contrôle de toi jusqu’à tant d’années.



Faites attention s’il vous plait! Vous jeunes filles, vous dames mariées qui fréquentez aveuglement certaines religions, puis, triste est de vous voir emportées par le faux Saint-Esprit qui vous met en transe, parce que la force dominatrice et satanique du malin pasteur vous aura hypnotisée .Vous devenez une simple chose vivante au service d’un pasteur satanique.



Si les humains sont bien portants, de par leur physique rayonnant de joie, mais, et, pour combien de temps, lorsque sa force vitale est secouée par des forces maléfiques, maladroitement appelées Saint-Esprit, alors qu’il n’y a que des forces maléfiques qui vous prennent en captivité?



Faites très attention, les illuminés alertent pour le bien des citoyens,

L’Afrique est bien polluée, et gangrénée de religions et de faux pasteurs dont la magie dans leurs pratiques, est la belle reine.

Comment comprendre que la transe soit une bonne chose, en faisant croire aux fidèles que c’est la marque déposée de la présence du Saint-Esprit? Non et non! Les pasteurs doivent s’expliquer devant les caméras de la télévision.

Chers journalistes de chaînes de télévision en Afrique ou en occident! Organisez de grands débats télévisés dans tous les pays d’Afrique, et, invitez nous. Nous viendrons démolir des pires faussetés, au sein de certaines religions, inculquées à nos concitoyens en Afrique.



Savez-vous que dans une dimension réduite, de nombreux pasteurs d’églises vont nuitamment dans les cimetières? Qu’est-ce qu’ils vont y faire? Eh bien! Ils se ressourcent souvent et, cela s’appelle du spiritisme, à ne pas confondre avec du spiritualisme. C’est très dangereux pour des fidèles dont ils ont la charge d’envoyer au paradis.

Ici, l’objectif c’est procurer de la domination à tous ces pasteurs improvisés, dans le seul but d’influencer et de dominer leur sujets.

Vous remarquerez que certains hommes politiques agissent de la même façon. Les francs-maçons emploient les mêmes méthodes de domination.



L’esprit de l’homme est si faible parce que ses facultés sont ‘’tièdes’’.

Imaginez donc, lorsque un courant de malins vient vous imposer une scène tant dans votre propres maison, qu’à l’église!

Le temps où il y’a des foules au cours d’une activité, c’est le moment que choisissent ces bandes de salauds Hypnotiseurs.

À l’origine l’hypnose a été découverte comme une science d’harmonisation des sens, de l’esprit et de l’âme afin d’atténuer chez un malade, une suite de secousses qui le rongent.



Mais, il y’a toujours des malins qui font l’hypnose à d’autres fins, notamment pour un profit pécuniaire ou de convoitise en faisant de sa victime une simple chose à sa dévotion.

Beaucoup ne le savent peut-être pas, d’autres pasteurs qui emploient de l’hypnose, ont déjà couché avec des femmes des ministres, des grands- hommes d’affaires et peut-être des femmes de présidents de la République.

Ainsi, certains marabouts, certains Pasteurs, et des magiciens (pratiquant la magie noire) sont adeptes de l’hypnose. Ce sont là des pratiques dangereuses pour les banques où il y’a l’argent…



C’est le cas des églises où il y’a des jeunes filles, des mamans des femmes cadres de la fonction publique, d’être des proies de tous ces pasteurs véreux.



En outre et d’une manière générale, les Églises doivent faire un bilan pour voir où en est-on avec le résultat, depuis qu’elles sont rentrées dans le quotidien des humains et surtout chez les africains qui sont colonisées par des églises importées.

Faites attention s’il vous plait!



Gervais Mboumba, militant des droits de l’homme