L'étonnant portrait de l'ancêtre des Britanniques vieux de 10.000 ans était noir

Le premier Britannique connu de notre époque, qui vivait il y a environ 10 000 ans, révèle des caractéristiques inattendues, selon son portrait dévoilé par une équipe de chercheurs.



Connu sous le nom de Cheddar Man, le nom des gorges dans lesquelles son squelette a été trouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, cet homme avait la peau noire, les cheveux noirs bouclés et les yeux bleus.



"Une reconstruction du visage de Cheddar Man, faite il y a quelques années seulement, l'a montré avec des cheveux noirs, mais avec une peau plus claire et des yeux bruns", explique Chris Stringer, directeur de recherche au Museum of Natural History. Londres.



"Il est très surprenant de voir qu'un Britannique, il y a 10 000 ans, pourrait avoir une peau très foncée et des yeux très bleus", a-t-il déclaré à l'AFP.



Ces découvertes ont été réalisées grâce à une combinaison de deux facteurs: la qualité de l'ADN collecté, particulièrement bien conservé pour un si vieux squelette, et les nouvelles techniques de séquençage du génome développées ces dernières années.



"Il est très rare d'obtenir un ADN de si bonne qualité", a déclaré la chercheuse Selina Brace, qui a percé un trou dans l'os temporal du squelette pour récupérer une poudre et extraire le matériel génétique. . "Le squelette a été découvert dans une grotte, les conditions sont constantes, l'air est frais et sec, ce qui a aidé à prévenir la détérioration de l'ADN."

Grâce aux informations obtenues, et grâce à un scan complet du crâne du crâne, deux modèles hollandais ont réalisé un portrait en trois dimensions, pour essayer de comprendre à quoi ressemblait l'ancêtre des Britanniques.