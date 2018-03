LIBYE. L'embarras des Occidentaux face au spectre de la charia

C'est un peu plus qu'un léger trouble qui s'est emparé des pays de la coalition anti-Kadhafi. C'est une inquiétude grandissante qui les a envahis –notamment en France- après l'évocation d'une éventuelle application de la loi islamique en Libye.



A peine la proclamation de la libération du pays était annoncée, que le président du Conseil national de transition, Moustapha Abdeljalil a insisté sur le fait que la législation du pays serait fondée sur la loi islamique. "Toute loi qui violera la charia sera nulle et non avenue". Prenant l'exemple de la polygamie autorisée par l'islam et interdite sans le consentement de la première épouse sous le régime de Kadhafi, il a déclenché une série de réactions hostiles dans les pays occidentaux qui ont soutenu l'intervention de l'Otan et parmi les femmes notamment.



Si Moustapha Abdeljalil a précisé que les textes auraient un "caractère modéré", cette annonce –qui n'est toutefois pas une surprise- laisse un goût amer. Le Quai d'Orsay a aussitôt voulu prendre les devants en se disant lundi 24 octobre "vigilante" sur le respect des droits de l'Homme et notamment de l'égalité entre les hommes et les femmes en Libye. Benoît Hamon, porte-parole du Parti socialiste s'est lui aussi dit "inquiet" des déclarations du CNT. "Je souhaite maintenant que le CNT organise la transition démocratique et qu'au terme de cette transition démocratique, le peuple libyen puisse dire ce qu'il souhaite. Mais, en l'occurrence, ces décisions qui précèdent le choix démocratique du peuple libyen m'inquiètent", a-t-il dit lors du point de presse hebdomadaire du PS.



Pas de secret



Moustapha Abdeljalil, a bien tenté de les rassurer, en affirmant que les Libyens étaient des "musulmans modérés" et que "les règles de l'Islam ne représentent aucun danger". "Lorsque j'ai cité comme exemple la loi régissant le mariage et le divorce, j'ai juste voulu donner un exemple car la loi (actuelle) n'autorise la polygamie que dans certaines conditions. Or la charia autorise la polygamie" sans conditions, a-t-il dit, confirmant par la même qu'un retour de la polygamie sans conditions pouvait être envisagé. Plutôt maladroit comme garantie...



Le CNT n'a pourtant jamais fait secret d'un tel projet. Le 12 septembre, le même Moustapha Abdeljalil déclarait que la "loi islamique serait la principale source de législation" de la nouvelle Libye. La feuille de route décidée le 17 août, indiquait aussi que la future Constitution s'inspirerait de la charia.



Des interprétations différentes



D'ailleurs, une telle disposition n'est pas surprenante puisque la plupart des constitutions arabes s'inspire de la charia comme source principale du droit. La Tunisie et le Maroc font exception, même si dans ces deux pays l'Islam est religion d'Etat.



Tout est affaire d'interprétation ensuite devant les tribunaux. Les pays peuvent tout aussi bien aller vers des peines inspirées du Coran comme la lapidation des femmes en cas d'adultère, que vers des peines qui respectent les principes généraux de l'islam comme l'équité et la justice. Bref, une interprétation réductrice ou évolutive de la loi peut être effectuée. L'influence de la charia se fait surtout sentir sur le droit de la famille.



Des islamistes en embuscade



L'avenir libyen sera incontestablement marqué par un islam politique dans une société profondément conservatrice. D'autant qu'on a découvert que les chefs militaires ayant pris une part active à la libération de Tripoli, comme Abdelhakim Belhadj, opposant à Kadhafi libéré en 2009 contre la promesse de renoncer à la politique et ancien membre du Groupe islamique de combat libyen, sont d'anciens combattants djihadistes proche d'Al-Qaïda ayant participé aux conflits armés en Irak ou en Afghanistan. Et ils comptent bien peser sur l'avenir du pays.



Désormais, Moustapha Abdeljalil doit donner des gages à ces libérateurs, devenus héros de la libération du pays. Des fractions qui souhaitent aussi rapidement se démarquer de l'empreinte occidentale. S'il est difficile aujourd'hui de dire quel sera leur poids dans l'élaboration des futures lois, ils mettent dans l'embarras les pays de la coalition.



Embarras français



La gêne française, elle, vient sans doute du fait que Paris s'est porté garant de l'engagement démocratique des nouvelles autorités libyennes. Bernard-Henri Levy a, lui aussi, été un soutien sans faille des rebelles. Ce dernier a déclaré lundi avoir du mal à imaginer les Libyens "accepter la férule d'une conception archaïque de la loi".



"Qu'il y ait un affrontement démocratique entre libéraux et fondamentalistes, adeptes d'un islam moderne et d'un islam conservateur, c'est normal, c'est la règle et seul l'ordre de fer du kadhafisme pouvait s'y opposer", a déclaré le philosophe à l'AFP.



Pour les dirigeants occidentaux, une démocratie sauce charia n'écarte pas le risque de se voir reprocher d'avoir contribué à l'émergence d'un régime islamiste en Libye. Et ça fait plutôt mauvais genre. D'autant qu'au mois d'avril, le ministère des Affaires étrangères a invité trois membres CNT à venir "prendre conseil" sur la démocratie à Paris. Pourtant, à ce moment là, la question de la charia n'avait pas été abordée lors de ces petites leçons de démocratie, considérant que ce n'était pas la priorité. L'embarras était déjà palpable...



Crainte exagérée ?



Nombre de spécialistes estiment que les interrogations des pays occidentaux sont exagérées. Alain Juppé, lui-même, a déclaré "c'est au peuple libyen qu'il appartient de choisir son destin dans des élections libres", indiquant penser "qu'il y a place tout autour de la Méditerranée pour un Islam qui soit conciliable avec nos valeurs démocratiques". "C'est à cela que doit contribuer le dialogue interculturel et interreligieux que nous devons développer avec l'Islam plutôt que nous barricader dans nos certitudes occidentales".



Si le discours de Moustapha Abdeljalil a été interprété par certains observateurs comme un vol de la parole du peuple, il faut rappeler qu'il ne fait pas office de loi.



Sarah Diffalah – Le Nouvel Observateur