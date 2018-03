La Chine investit dans une zone d'essai géante pour navires "robots"

La Chine investit massivement dans la technologie des bateaux sans pilote (ou «autonomes»), qui en est encore à ses balbutiements au niveau mondial. En haut de la liste des projets pour l'ensemble de l'industrie maritime, cela permettrait aux navires civils et militaires de naviguer à distance depuis les centres de contrôle basés à terre.

La technologie télécommandée pourrait révolutionner l'industrie de la navigation: sans équipage, un cargo peut expédier plus de marchandises. L'épargne de travail pourrait également être substantielle.



Pour éviter de prendre du retard dans cette zone, le géant asiatique construit un vaste test de la zone maritime de la grande ville portuaire de Zhuhai. Ce site est proche de Macao dans le delta de la rivière des Perles dans le sud de la Chine, selon le Quotidien du Peuple (médias gouvernementaux). Le premier du genre à être construit en Asie, ce site devrait devenir le plus grand du monde, avec une superficie totale d'environ 770 kilomètres carrés.



Quelle est exactement cette zone de test? Les îles de la zone maritime au large de la ville portuaire de Zhuhai seront équipées de GPS, sonar, d'instruments de communication et de composants photoélectriques, tous nécessaires au guidage des bateaux, selon le Daily of Science and Technology. Les technologies chinoises, un journal d'Etat. Aucune date de mise en service de ce site n'a cependant été rendue publique.



"Pékin utilisera ce site pour concevoir une série de nouveaux systèmes sans pilote à des fins militaires, ainsi que civils, car c'est un secteur qui peut contribuer à son développement économique", a déclaré le juge Collin Koh, spécialiste des questions maritimes à l'université. . Nanyang Technology, Singapour. "Il symbolise l'émergence de la Chine comme puissance maritime et vise à la placer sur le futur marché des bateaux autonomes".



L'Europe et les États-Unis mènent des projets



Divers projets expérimentaux de robots-robots existent déjà dans l'Union européenne (projet Munin) ou aux États-Unis (Sea Hunter). La Norvège devrait inaugurer en 2018 le premier cargo cargo 100% électrique et autonome au monde pour le transport de marchandises.



La Chine essaie donc de rattraper son retard sur le terrain. Il prévoit de lancer fin 2018 son propre navire autonome, le "Jindouyun", destiné au transport fluvial et au transport de marchandises vers les îles proches de la côte.



(avec BFM Business)