La Communauté d'Afrique de l'Est mobilisera 78 milliards $ pour des projets d'infrastructures

(Agence Ecofin) - La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) souhaite mobiliser 78 milliards $, pour développer ses projets d’infrastructures, a indiqué, ce jeudi, The EastAfrican.



Cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’agenda 2025 de l’organisation sous-régionale.



Cette somme devrait financer de nombreux projets dans le secteur des infrastructures afin de booster l’activité économique de la région. Ainsi, 62 milliards des fonds mobilisés serviront à la construction de chemins de fer, de routes et à la mise en œuvre de plusieurs projets dans le secteur énergétique, soit 79% du budget total.



L’organisation envisage également la construction d’un centre régional d’excellence pour l’enseignement médical supérieur et la recherche, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD).



Notons, qu’à l’heure actuelle, seulement 6% des fonds ont été réunis, soit environ 5 milliards $.



En vue de mobiliser le reste du financement, la CAE pourrait émettre des bons d’infrastructures sur le marché financier, selon une déclaration du président Yoweri Museveni, lors du dernier sommet de Kampala sur la santé et les infrastructures.