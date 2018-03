La Palestine entre à l'Unesco

La Palestine est devenue, lundi, membre à part entière de l'Unesco. La demande d'adhésion de l'Autorité palestinienne, qui jouissait jusqu'à présent d'un statut d'observateur auprès de l'agence des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, a été validée par un vote au siège de l'organisation à Paris. Les États-Unis avaient menacé, en cas de vote positif, de suspendre leur contribution financière à l'Unesco, qui représente aujourd'hui 22 % du budget de l'agence. Ce vote représente une nouvelle avancée vers la reconnaissance en tant qu'État que sollicite la Palestine, dont l'adhésion pleine et entière auprès des Nations unies est menacée par un veto probable des États-Unis.





Le président palestinien Mahmoud Abbas a déposé officiellement le 23 septembre une demande d'adhésion pleine et entière de l'Autorité à l'Organisation des Nations unies. Le Conseil de sécurité, où Washington détient un droit de veto, est le seul habilité à autoriser semblable demande, et les Américains ont fait savoir qu'ils utiliseraient, selon toute vraisemblance, cette arme pour bloquer la demande palestinienne. Mais l'Unesco est accessible aux Palestiniens, quel que soit leur statut au sein de l'ONU en général.





À Ramallah, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al Malki, a déclaré dimanche : "Je m'attends à ce que (...) la Palestine recueille le nombre de voix requis pour une adhésion. Nous disposons de suffisamment de votes pour franchir le seuil des deux tiers." Sur les ondes de la Voix de la Palestine, le ministre a d'autre part ajouté : "Ce succès, si nous l'obtenons, et avec une aussi large majorité, donnera une forte impulsion aux efforts que nous déployons pour obtenir le vote requis aux Nations unies."



Le conseil de l'Unesco a décidé au début du mois d'octobre que ses 193 États membres se prononceraient sur la demande d'adhésion palestinienne par un vote lors de sa conférence plénière qui se tient du 25 octobre au 15 novembre au siège de l'organisation à Paris. En cas de vote positif, les États-Unis ont menacé de suspendre leur contribution financière à l'Unesco, qui représente aujourd'hui 22 % du budget de l'organisation. Quarante membres du conseil sur 58 ont voté en faveur du projet de résolution. La France a voté OUI .