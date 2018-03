La Russie, Poutine vante sa force nucléaire et met en garde les Occidentaux

Un chef militaire invincible, hégémonique et vindicatif. C'est ainsi que Vladimir Poutine s'est présenté jeudi pour son allocution annuelle devant les parlementaires et les gouverneurs de Russie.



Le discours était divisé en deux parties. Dans la première, monotone, il n'a pas du tout été question de politique intérieure ni de la campagne présidentielle. Vladimir Poutine a fixé une longue liste d'objectifs à atteindre pour l'économie et la société. La croissance économique russe a reçu l'ordre de croître plus rapidement que l'économie mondiale.



Le 1,5 % de croissance en 2017, décrit comme une «solide reprise économique» par le président, reste à la traîne par rapport à la moyenne mondiale (3,6 %, selon le FMI). La productivité du travail, la modernisation des moyens de production, les exportations de biens manufacturés doivent s'accélérer ; les investissements augmenter. Le président russe a beaucoup insisté sur les profonds changements technologiques en cours et le risque encouru par son pays s'il ne prenait pas le virage à la corde.



Aucune «réforme» annoncée



«La question n'est pas que quelqu'un vienne s'emparer de notre terre et la ruine. Là, n'est pas le problème. C'est notre retard qui est la menace et l'ennemi principal.» Une phrase inhabituelle chez Vladimir Poutine, suggérant qu'il voyait désormais une prévalence des problèmes domestiques sur les menaces extérieures et la primauté du développement économique sur la conservation du pouvoir.



Maître des destinées du pays depuis dix-huit ans, Vladimir Poutine a répété des formules maintes fois utilisées lors des précédentes allocutions et est resté très vague sur les mécanismes qui permettront au pays de rattraper la moyenne mondiale. Le mot «réforme» n'a pas été prononcé une seule fois, alors que beaucoup d'économistes prédisent une inéluctable - et impopulaire - refonte du système des retraites dans les toutes prochaines années. Fléau national, le mot «corruption» a rapidement été évoqué pour minimiser un thème devenu le cheval de bataille de l'opposition radicale. «L'immense majorité des gens travaillant dans la gestion du pays sont honnêtes», a déclaré Poutine pour clore le sujet.



La seconde partie du discours a différé de la première comme le jour et la nuit. Démarrant sur «les efforts considérables entrepris pour consolider l'armée et la flotte», Vladimir Poutine est rapidement monté en cadence. Rappelant le mépris - selon lui - des Occidentaux pour la Russie après la désintégration de l'URSS, il s'est félicité que la Russie dispose aujourd'hui de toute une série d'armes nucléaires offensives «capable de percer n'importe quel système de défense» et «dont aucune autre armée que la nôtre ne possède l'équivalent».



Décrivant la Russie comme cernée par des systèmes défensifs et offensifs américains, il s'est fait menaçant: «Personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous maintenant.» Une attaque nucléaire contre un allié de Moscou, a-t-il également mis en garde, sera considérée comme une attaque contre la Russie et entraînera une riposte immédiate.



Pendant 45 minutes, Vladimir Poutine a décrit des armes de destruction massive «hypersoniques», «d'une manœuvrabilité extraordinaire» et «ultrasophistiquées». Une dizaine de projections vidéo, le plus souvent des images de synthèse, ont illustré ses propos. La télévision, auquel cet exercice était plus particulièrement destiné, a longuement insisté sur les visages ravis des parlementaires et les tonnerres d'applaudissements soulevés par la verve militariste du président russe.



(avec figaro.fr)