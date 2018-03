La maison de Gbagbo dans le viseur du régime Ouattara ?

La résidence du président Laurent Gbagbo dans son village à Mama serait-elle une cible du régime Ouattara ? Les informations qui nous parviennent indiquent que depuis un moment, des personnalités de premier plan du pouvoir s’intéressent à la maison de l’ancien chef de l’Etat injustement détenu à la Haye. Nos sources soutiennent que le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko aurait manifesté le besoin de visiter la maison.



A la suite du « sécurocrate » du pays, ce fut au tour du président de l’Assemblée nationale de vouloir rentrer chez Gbagbo. Ce dernier attendu dans les jours prochains à Gagnoa souhaiterait profiter de sa visite pour se rendre à Gnaliepa village où résidait la maman de Gbagbo avant son exil au Ghana. A Mama, le chef du parlement monocolore du Rhdp aurait en projet de faire un meeting et de se rendre au domicile de Gbagbo. Que mijote le régime Ouattara autour de la résidence de l’ex chef de l’Etat ? Les supputations vont bon train. Certaines sources avancent que l’intérêt autour de la maison du président serait lié à l’évolution du dossier ivoirien à la Cpi.



Le pouvoir qui voit venir la libération prochaine du leader historique du Fpi serait tenté de « s’occuper particulièrement » de la résidence de Mama qui pourrait accueillir l’ancien chef de l’Etat. Ces sources confient que sous les dehors d’une démarche de bon office qui consisterait par exemple à réhabiliter la résidence de l’ancien chef de l’Etat, il s’agirait en réalité pour le régime de « miner » la maison en y introduisant des substances qui pourraient être attentatoires à la santé du futur locataire.



Des « gbasseurs » et autres marabouts pourraient être mis à contribution. D’autres sources estiment plutôt que l’intérêt des pontes du régime pour la résidence de Mama relèverait de la simple curiosité. A toutes fins utiles, il convient d’attirer la vigilance des parents du président Gbagbo à l’effet d’ouvrir grands les yeux et surveiller le mouvement de tous ceux qui rodent autour de la résidence de leur illustre fils.



Jean Khalil Sella

Notrevoie