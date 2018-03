La pensée positive permettrait de vivre plus vieux

Les participants étaient questionnés sur leur niveau d'activité et certains d'entre eux portaient des outils permettant de mesurer ce dernier. Les participants devaient aussi donner la perception de leur niveau d'activité. Pour la grande majorité, les niveaux de perception d'activité correspondaient rarement avec le niveau réel d'activité physique.



Résultat, les gens qui se jugeaient moins actif que leur réel niveau d'activité avait 71% de risques de mourir en plus que ceux qui se jugent plus actifs que leurs pairs. « Nos résultats concordent avec un nombre toujours plus croissant de recherches qui suggèrent que l'état d'esprit, et dans ce cas, les croyances sur l’exercice que l'on fait par rapport aux autres, joue un rôle crucial dans la santé », a commenté le docteur Alia Crum, responsable de l'étude.



Le résultat qui a été publié dans le Journal de la Santé Psychologique suggère que l’effet placebo pourrait bien se cacher derrière ce phénomène. « En suivant cette logique, quelqu’un qui ne croit pas faire assez d'exercices profite d'effets psychologiques moindres qu'une personne qui est satisfait par son activité physique, continue le docteur Crum.



L'effet Placebo a été fortement vérifié en médecine et c'est logique qu'il puisse jouer un rôle dans les conséquences de notre perception sur notre propre santé. » Elle ajoute que les personnes qui estiment que leur niveau d'activité est plus bas que la moyenne peuvent souffrir de dépression et donc avoir une baisse réel de leur niveau d'activité.