La société néerlandaise VEKOMA va investir plus de 20 milliards FCFA pour le parc d’attraction d’Abidjan

Après le Dubai Global Village, le Warner Bros World Abu Dhabi ou l'Europa Park Rust en Allemagne, l'entreprise néerlandaise VEKOMA Rides Manufacturing (VKM) exportera son expertise en Côte d'Ivoire avec la construction du Parc. attraction d'Abidjan.



Le projet a fait l'objet d'un accord entre le ministère ivoirien du Tourisme et la société VKM, dirigée par son vice-président Peter Van Bilsen, le 2 février dernier dans la capitale économique ivoirienne.



Identifié dans une étude de McKinsey comme l'un des 9 grands projets pour faire de la Côte d'Ivoire une terre de choix pour le tourisme, l'infrastructure, qui sera construite sur une superficie de 30 hectares le long du sentier balnéaire reliant Abidjan à Grand Bassam, sera l'un des parcs les plus prestigieux du continent et le plus grand d'Afrique de l'Ouest. D'où le choix de VKM qui se situe dans le top 5 mondial dans son domaine.



La première phase du projet, qui consiste à fabriquer les équipements, à les transporter en Côte d'Ivoire, à les installer et à former le personnel local, sera réalisée en 6 mois pour un investissement de 20 milliards de FCFA soit 30,5 millions d'euros.



Dans une deuxième phase de développement, le parc accueillera la construction de deux hôtels Kyriad et Golden Tulip de 4 et 3 étoiles qui accueillent les touristes



Selon les promoteurs, les installations comprendront, en plus des attractions traditionnelles, un centre de balnéothérapie; le tout avec des thèmes mettant en avant les produits du terroir, la faune aquatique et l'agriculture ivoirienne entre autres.



Cette première phase finalisera également les contrats d'assurance et de maintenance; et tout comme le projet initial, l'expertise à ce niveau a été sollicitée à travers un partenariat avec un grand groupe juridique pour l'établissement des contrats.



Pour le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, le parc participe à la vision de faire du tourisme le troisième pilier de l'économie de l'économie dans les prochaines années. Ce projet, créateur d'emplois et de valeur, permettra, en termes de positionnement, à la Côte d'Ivoire de réussir son tourisme et d'occuper l'une des 3 premières places en termes de tourisme de loisirs en Afrique.



En plus de VEKOMA Rides Manufacturing, l'agence d'architecture MZ Architecs (qui a conçu et exploite l'emblématique gratte-ciel Abuar Headquarter à Abu Dhabi) est également impliquée dans le projet.



financialafrik.com